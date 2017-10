Matto Barfuss wurde mit seinen Reportagen und Bildbänden bekannt als der "Gepardenmann". Aus seiner lebenslangen Nähe zu den Raubkatzen wurde jetzt ein eindrucksvoller Kinofilm, der sich ganz auf seine Heldin, die Gepardin Maleika und ihren Nachwuchs konzentriert. Ein Jahr begleitete er sie und ihre sechs hinreißend niedlichen Kinder in Tansania.



Wir erleben dramatische Momente, ihre Kämpfe ums Überleben, die Jagden, aber auch das "Familienleben" – eine Mutter Courage der Wildnis. Die wirklichen sensationellen Bilder wurden allerdings mit einem wuchtigen Soundtrack und einem überflüssigen, unangenehm menschelnden Kommentar versehen, den Max Moor so emphatisch spricht als wäre die Gepardin in ihn gefahren. Also: Augen auf und Ohren zu!