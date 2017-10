Mareike Krügel 'Sieh mich an'

Der Irrsinn eines einzigen und ganz normalen Tages im Leben einer ganz normalen Frau gibt Mareike Krügels großartigem Roman "Sieh mich an" den Handlungsrahmen. Katharina, die erzählende Protagonistin, ist knapp über vierzig und lebt, putzt, kocht und wäscht in einem Backsteinhaus im ländlichen Norddeutschland. Sie führt eines jener Frauenleben, die weder reich noch berühmt machen, und deren Leistung erst bemerkt wird, wenn die Mutter und Hausfrau sie nicht mehr erbringt.

Da ist ein Geheimnis. Vor zwei Wochen ertastete Katharina "ein Etwas" in der linken Brust. Dieses Etwas bildet den Treibsatz des Erzählens, verlangt nach einer Lebensinventur und schickt den Roman weit hinaus über die Bewältigung eines Tagesablaufs. Es finden sich selbstironische Betrachtungen übers Muttersein (logistische Überforderung bei gleichzeitig intellektueller Unterforderung), treffliche Porträts von Schulsekretärinnen, Helikoptereltern und schwulen Homöopathen, Exkurse über Berührungsentzug und die Zwiespältigkeit des Wäschewaschens. Wir erkennen uns wieder, und wenn wir uns gerade warm gelacht haben, erwischt uns ein einziger Abschiedssatz mit kalter Hand.

Wir lesen das bitterkomische Resümee einer Frau, deren berufliche Pläne seit Familiengründung auf Schwundstufe zusammengeschnurrt sind. Katharina, die studierte Musikwissenschaftlerin, hat ihre Dissertation nie zu Ende geschrieben. Was blieb übrig von den hochfliegenden universitären Träumen? Ein Musikkurs im Kindergarten, mit Klanghölzern, Triangeln und ein paar singenden Vierjährigen.

Musik in sämtlichen Preislagen quillt wie ein Leitmotiv durch alle Ritzen des Romans. Der Sohn will von Beruf Musicalsänger werden, die Tochter steht auf die Fantastischen Vier und Katharina denkt über Schumanns Todesart nach und hört im Auto die "Dichterliebe".

Es macht einen großen Teil des Lesevergnügens aus, wie Mareike Krügel in ihrem Roman völlig angstfrei die Niveaus verknüpft. Noch Nachbars Daumen, der anfangs Monty-Python-mäßig abgetrennt wird, lässt sich über den derben Scherz hinaus als Vorbote einer abgenommenen Brust deuten. Die Autorin webt ein feines, beinahe unsichtbares Netz aus Motiven und lässt sie immer wieder aufscheinen. Jene Musikalität, die in Katharinas Leben ins Leere läuft – in Mareike Krügels Roman ist sie Seite für Seite enthalten.