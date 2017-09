Mr. Long orientiert sich beruflich um Bildrechte: Rapid Eye Movies/dpa

Long, den der taiwanesische Star Chen Chang ("Tiger and Dragon") mit beeindruckendem Minimalismus sehr eindringlich als großen Schweiger spielt, gewinnt mit seinen Kochkünsten das Vertrauen der fröhlichen Rentner-Gemeinde. Gemeinsam bereiten sie wundervolle Speisen zu, die schließlich sogar in einem eigenen Restaurant serviert werden. Er freundet sich mit dem vernachlässigten kleinen Sohn einer Prostituierten an, dem er zum Ersatzvater wird.



Der japanische Kultregisseur Sabu, Stammgast der Berlinale, zeigt sich hier auf der Höhe seiner originellen Inszenierungskunst, geschickt mischt er die Genres, wagt Brüche und wechselt die Tonlagen vom blutigen Action-Spektakel am Anfang hin zu einer beglückenden Utopie des Zusammenhalts. Ein schöner Entwurf des Einvernehmens zwischen dem eigentlich Unvereinbaren.