Max Richard Leßmann: "Liebe in Zeiten der Follower"

Max Richard Leßmann: "Liebe in Zeiten der Follower"

Label: Caroline

CD-Bestellnummer: 5740275 Bildrechte: Caroline Wir brauchen Liebe! Nichts anderes! In Zeiten, in denen andere ungefragt und weitgehend ungehindert nur noch mit Hass und Steinen um sich werfen, schmeißt Max Richard Leßmann Liebe zurück. Ohne rot zu werden, singt er von lauter schönen, romantischen und teilweise kitschigen Dingen und Gefühlen und schämt sich ihrer nicht. Warum auch. Kitsch und Romantik tun keinem weh.



Leßmann, der bis vor kurzem noch Sänger der Band Vierkanttretlager war, deren Musik auch schon keineswegs nach Werkzeugkasten klang, stellt in bester Udo-Jürgens-Pose Weisheiten fest wie: "Eigentlich muss man nix müssen, außer Küssen muss man nix!". Und das zu Musik die nach 70er-Schlager mit kleinem Orchester klingt, nach Swing und Chanson. Davon ist nichts ironisch. Ironie ist für Menschen, die das, wovon sie singen, nicht ernst meinen. Aber Leßmann meint das alles ernst. Gut so! (hp)

This is The Kit: "Moonshine Freeze"

This is The Kit: "Moonshine Freeze"

Label: Rough Trade

CD-Bestellnummer: RTRADCD870 Bildrechte: ROUGH TRADE RECORDS UK LTD. John Parish hat unter anderem schon für PJ Harvey gearbeitet. Für sie hat er arrangiert und den Sound produziert. Vielleicht ist das der Grund, warum man bei "Moonshine Freeze", dem Album von This is The Kit, in vielen Momenten genau an eben jene Polly Jean Harvey denkt.



Kate Staples, die Frau aus Bristol, die sich hinter dem etwas kryptischen Namen "This is The Kit" versteckt, klingt in ihrer Musik ähnlich. Mal warm und verträumt, mal sperrig und rauh. Ihr Sound ist minimalistisch, mit einem Hang zur Verspieltheit. Selten wird der gerade, der einfache Weg gewählt, um einen Song zu entwickeln. Ihre Tracks sind eher Andeutungen von Songs, sowohl musikalisch als auch textlich.



Staples ist eine Sammlerin von Geschichten und Bildern im Kopf, aus denen sie dann ihre Inspirationen zieht. Mit "Moonshine Freeze" gelingt ihr ein feines Kabinettstück von fragiler Schönheit. Vielleicht ein bisschen versponnen, aber sympathisch. (hp)

Offa Rex: "The Queen of Hearts"

Offa Rex: "The Queen of Hearts"

Label: Nonesuch

CD-Bestellnummer: 7559793999 Bildrechte: NONESUCH Offa Rex war, so sagt es die Legende (und Wikipedia), war ein König im angelsächsichen Reich, irgendwann gegen Ende des 8. Jahrhunderts. Aber nicht irgendein König! Angeblich war er der erste, der sich voll und ganz als König von England bezeichnete. Glaubt man den Erzählungen, war Offa alles andere als ein angenehmer Zeitgenosse.



Warum dieser Monarch früher Zeiten nun als Namensgeber von wahrlich schön klingender Musik dient, bleibt das Geheimnis von Olivia Chaney. Die britische Singer/Songwriterin steckt hinter diesem Projekt, welches sie zusammen mit der amerikanischen Band The Decemberists ins Leben gerufen hat. Und nicht nur beim Namen geht es weit in die englische Vergangenheit zurück. Auch musikalisch ist "The Queen of Hearts" eine ehrliche Verneigung vor traditionellen Liedern, die schon vor vielen Jahrhunderten geschrieben und gesungen wurden. Jetzt zu sagen, Offa Rex würden diese Folksongs ins Hier und Jetzt übertragen, würde nur zum Teil zutreffen, zum Beispiel beim Blick auf ein paar der verwendeten modernen Instrumente. Offa Rex hat diesen alten Liedern ihren Zauber gelassen, sie sind nah am Original geblieben. So gesehen ist das Album mehr eine Ehrerbietung und kulturelle Rettungstat, als pure Referenz. (hp)

Fabio Biondi: "Jean-Marie Leclair - Violin Concertos"

Fabio Biondi: "Jean-Marie Leclair - Violin Concertos"

Violin Concertos op. 7, Nr. 1, 3, 4 & 5

Fabio Biondi, Violine

Europa Galante

Label: Glossa

CD-Bestellnummer: GCD 923407 Bildrechte: Glossa Man muss nicht unbedingt im zarten Alter von vier oder fünf Jahren mit dem Geigenspiel anfangen, um ein berühmter Virtuose bzw. Komponist zu werden. Der Franzose Jean-Marie Leclair war über 20 und hatte schon eine Karriere als Tänzer und Ballettmeister, als er mit dem Geigenunterricht begann und zu einem hervorragenden Virtuose avancierte. Seine Violinkonzerte Opus 7 sind anspruchsvoll, wie eine neue CD mit dem Geiger Fabio Biondi und seinem Ensemble Europa Galante belegt.



In seinen Konzerten vereint Leclair italienische Virtuosität mit französischer Grazie. Dabei setzt Leclair weniger auf Effekte, als auf Ausdruck und Wohlklang. Für den Franzosen waren Übertreibungen oder Verzierungen nur Beiwerk und lenkten seiner Ansicht nach von der Musik ab. Mancher Zeitgenosse warf ihm Zurückhaltung vor, übertriebene Akkuratesse.



Der Geiger Fabio Biondi verführt mit einer wohldosierten Leidenschaft und Wärme. Wie ein Maler schattiert er die Töne und Skalen: vom zarten Pastell bis zum glühenden Dunkel. Fabio Biondis Interesse am "Originalklang" begann sehr zeitig. Bevor er sein eigenes Ensemble "Europa Galante" 1990 gründete, war er Berater und Solist u.a. bei Les Musciens du Louvre, der Chapelle Royal oder bei Hesperion XX. Das heißt, es steckt jahrelange Beschäftigung mit historisch informierter Musizierpraxis dahinter. Und so ärgert sich Biondi über Kollegen, die bei Alter Musik nur das schnelle Geld wittern, die ohne jegliche historische Kenntnisse spielen. Deshalb wünscht er sich auch ein Publikum, das sehr aufmerksam, sehr kritisch ist. (gs)

Piano-Duo Trenkner-Speidel: "Antonín Dvořák - Symphony No. 9, Slavonic Dances op. 46"

Piano-Duo Trenkner-Speidel: "Antonín Dvořák - Symphony No. 9, Slavonic Dances op. 46"

Super Audio-CD

Label: Musikproduktion Dabringhaus und Grimm

CD-Bestellnummer: MDG 9302007-6 Bildrechte: Musikproduktion Dabringhaus und Grimm MDG Antonín Dvořáks Sinfonie Nr.9 "Aus der Neuen Welt" ist ein Werk von unglaublicher emotionaler Wucht. Auf diesem Album wird es reduziert auf ein Klavier und vier Hände - wer traut sich das zu? Die Antwort: Dvořák selbst! Bei seinen "Slawischen Tänzen" lag zuerst die Klavierfassung vor. Die kam anscheinend nicht so gut an, denn erst durch die Premiere der Orchesterfassung wurde Dvořák, quasi über Nacht, berühmt. Er bekam Einladungen bis nach New York und genau dort entstand seine "Sinfonie aus der Neuen Welt". Dvořák hatte vor, ein "originäres Werk mit allen Mitteln des modernen Rhythmus, der Harmonie […] und der Orchestrierung zu entwickeln." Die Uraufführung in der New Yorker Carnegie Hall wurde zu einem spektakulären Triumph. Aber auch hier stellt der Erfolg der Sinfonie die Version für Klavier in den Schatten.



Das Klavierduo Evelinde Trenkner und Sontraud Speidel widmet sich seit Jahren symbiotisch dem vierhändigen Klavierspiel. Vor allem konnten sie den Katalog mit Werken erweitern, die bislang vernachlässigt wurden. So haben sie 1991 mit der vierhändigen Fassungen der 6. und 7. Sinfonie von Gustav Mahler international für Aufsehen gesorgt. Es folgte Bruckners 3. Sinfonie. Es sind stattliche Werke, die durch die Klavierversionen eine Reduktion erfahren und dadurch analytisch aufgebrochen werden. (gs)

Sonia Prina: "Gluck - Heroes in Love"

Piano-Duo Trenkner-Speidel: "Antonín Dvořák - Symphony No. 9, Slavonic Dances op. 46"

Super Audio-CD

Label: Musikproduktion Dabringhaus und Grimm

CD-Bestellnummer: MDG 9302007-6 Bildrechte: Glossa Dass Männer wie Frauen singen, hat sich mittlerweile durchgesetzt. Die Zahl der Countertenöre, selbst der Altistin ist gewaltig. Dass Frauen allerdings wie Männer singen, das kommt eher selten vor. Mit der italienischen Sängerin Sonia Prina begegnet uns zudem eine Contraltistin, d.h. Ihre Stimmlage ist noch tiefer als ein Alt. Das klingt bei ihr aber nicht etwa grob, auch nicht übertrieben männlich. Die Italienerin verfügt über ein körperliches und dunkles Timbre.



Sonia Prina nimmt das Wort "Barock" wörtlich: sie ist im Grunde ihres Herzens eine Rockerin, lenkt eine schwere Harley Davidson, zeigt ihre Tattoos und begann musikalisch eigentlich mit der Trompete. Prina transportiert die Illusionen des barocken Theaters ins Hier und Jetzt. Das macht sie mit einer Selbstverständlichkeit, mit einer erfrischenden Normalität. Publikum wie Kritiker sind begeistert.



Jetzt hat sie ein Album vorgelegt mit Entdeckungen von Christoph Willibald Gluck unter dem Titel "Heroes in Love". Mehr als die Hälfte der Arien darauf sind Welt-Ersteinspielungen. Man muss dazu wissen, dass zu Beginn des 18. Jahrhunderts die Helden nicht die Tenöre, Soprane oder Kastraten waren, sondern die Altstimmen. Und Sonia Prina hat einen kernigen Alt und wird begleitet von La Barocca unter Ruben Jais. (gs)