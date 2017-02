Neue Alben | Charlie Cunningham, Fay Claassen, Sebastian Manz u.a.

Charlie Cunningham - "Lines"

Label: Dumont Dumont, Rough Trade Bildrechte: Dumont Dumont Ein junger Mann verlässt London, um in der spanischen Fremde die Geheimnisse der Flamenco-Gitarren zu ergründen. Ein paar Wochen will er bleiben, ein paar Grundkenntnisse aufschnappen. Mehr nicht. Aus dieser spontanen Idee wurden bei Charlie Cunningham gut zwei Jahre. In Sevilla jobbte der Brite in einem Hostel und nahm in der Freizeit Stunden bei einem Flamenco-Gitarristen. Die Grundkenntnisse, ein paar Fingerfertigkeiten, das ging schnell. Das ganze Konzept zu begreifen und vor allem zu üben - das brauchte Zeit, sagt er.



Cunningham hat sie genutzt und nun mit "Lines" auf sein Debutalbum gepresst. Es ist sicher kein Flamenco-Album. Es ist Pop mit einer speziellen, im Meer der Veröffentlichungen sicher nützlichen, weil wiedererkennbaren Note. Das Talent für verträumte, schön erzählte, zuweilen in tiefer Melancholie schwelgende Songs verstärkt durch sanft verhallte Synth-Flächen hatte er schon vorher parat. Das südeuropäisch angehauchte Spiel der Gitarre ergänzt alles perfekt. (hp)

Label: Young Turks, Beggars Group Bildrechte: Young Turks Records Hier rückt einer ins Licht, der sich vorher im Schatten offenbar ganz wohl gefühlt hatte. Der 27-jährige Sampha, ein Mann mit Wurzeln in Sierra Leone, war einigen wenigen schon länger bekannt. Das beeindruckende musikalische Talent hat sich jahrelang in den Dienst anderer gestellt. Drake, Kanye West, Frank Ocean, selbst Beyoncé ließen sich von Sampha Beats und Sounds schnitzen. Jetzt wagt er sich selbst unter eigenem Namen nach vorn. Das scheint ein großer, ein bedeutender, von Zweifeln begleiteter Schritt zu sein. Zaghaft klingt die Musik. Schüchtern, zurückhaltend. Sampha scheint Ideen und Skizzen anbieten zu wollen, nicht sicher, ob er sie ganz und sich selbst gehen lassen kann.



Die Songs sind beeindruckend. Sie atmen Hip Hop und R'n'B. Sie spielen mit Elektronik und Jazz. Und Sampha singt, wagt sich aus der Deckung und verschwindet wieder. "Niemand kennt mich wie das Klavier im Wohnzimmer meiner Mutter" heißt es in einem Song. Das habe ihm gezeigt, dass er etwas in sich habe, was andere Soul nennen. Dieses Klavier hat etwas Bedeutendes freigesetzt. (hp)

Label: Challenge Records Bildrechte: Challenge Records / A – Records Diese Stimme löst Neid aus! Eine Klarheit, Sicherheit, Charakterstärke und ein Facettenreichtum, der seines Gleichen sucht. Eine solche Stimme ist zum Singen gemacht. Fay Claassen aus Holland gehört schon lange zum Besten was der europäische Jazz gesanglich zu bieten hat.



Auf "Luck Child" tanzt sie einmal mehr traumwandlerisch und stilsicher durch den reichhaltigen Jazz-Ballsaal. Eine Sammlung von "Herzenssongs" soll es sein. Die Idee ist nicht neu, aber sie ist perfekt umgesetzt. Klassiker und verborgene Perlen von Ellington bis McCartneys, arrangiert und mit sparsamer Begleitung dargeboten, um eine Stimme glänzen zu lassen. Claassen hält das "One Trick Pony" von Paul Simon im Zaum, fliegt mit dem "Blackbird" der Beatles und träumt sich stellvertretend für uns ins "Cinema Paradiso" von Ennio Morricone. Einfach wunderbar geschmeidige Musik! (hp)

Stuttgarter Radio-Sinfonieorchetser

Leitung: Antonio Méndez

Label: Berlin Classics

CD-Bestellnummer: 0300835BC Bildrechte: Berlin Classics Es gibt ja den bösen Satz "Weber wurde geboren, um den Freischütz zu schreiben." Man tut diesem Komponisten damit jedoch absolut Unrecht! Denn auf einem Gebiet war er genauso innovativ wie auf dem der Oper, nämlich dem der virtuosen Musik für Klarinette. Jeder Klarinettist heute, der eine Sololaufbahn anstrebt, muss diese beiden Werke beherrschen, es sind die absoluten Prüfsteine.



Sebastian Manz hat eine enorme Spielkultur, ist absolut sicher in allen Registern seines Instruments. Das Ganze ist ungemein ausdrucksstark, aber dabei immer sehr kultiviert, absolute Balance zwischen Gefühl und Virtuosität. Er singt nicht nur mit der Klarinette, sondern er zaubert mit ihr. Diese Assoziation kommt zwangsläufig, wenn man das Cover der CD betrachtet, da balanciert er sein Instrument auf den Handgelenken, das hat schon etwas von einem Zauberstab. (cf)

Fauré / Messager - Messe des pêcheurs de Villerville

Bach / Pergolesi - Tilge, Höchster, meine Sünden BWV 1083

Ania Vegry, Sopran

Mareike Morr, Alt

Sharon Kam & Fauré-Ensemble

Arte Ensemble

Mädchenchor Hannover

Leitung: Gudrun Schröfel

Label: Rondeau

CD-Bestellnummer: ROP6119 Bildrechte: Rondeau Gabriel Fauré ist vor allem durch sein Requiem in Deutschland bekannt. Doch er hat noch 25 weitere Sakralwerke komponiert, darunter eine Messe für den Gottesdienst in einem Fischerdorf am Atlantik, für Frauenchor und Instrumentalensemble, die er gemeinsam mit seinem sieben Jahre jüngeren Schüler, Andre Messager, realisierte. So entstand ein Edelstein, der in dieser Aufnahme besonders strahlt! Der Mädchenchor Hannover unter Leitung von Gudrun Schröfel ist, vielleicht noch neben dem Mädchenchor am Essener Dom, der beste in Deutschland. Intonatorisch perfekt und mit enorm viel Wärme und Seele singen diese jungen Damen - und das wird dem romantischen Gestus dieser Messe absolut gerecht. Aber auch auf dem Gebiet der Barockmusik sind sie hervorragend in der Kantate "Tilge, Höchster, mein Sünden" von Johann Sebastian Bach, die eigentlich aber von Giovanni Battista Pergolesi stammt. Es ist Pergolesis "Stabat Mater", dem Bach einen lutherischen Text unterlegt hat. Diese CD sollte jeder Frauenstimmenfan besitzen! (cf)

Tobias Hunger, Tenor

Ensemble Fürsten-Musik

Label: querstand

CD-Bestellnummer: VKJK 1626 Bildrechte: Querstand Tafelmusik war ein beliebtes Genre in der Barockzeit, an allen Fürstenhöfen Europas in der Zeit des Hochbarock. Aber auch bereits in der Anfangsphase dieser Epoche - und das stellt diese CD, die unter der Ägide von Mitteldeutschlands wohl profiliertester Barockgeigerin, Anne Schumann, entstanden ist, eindrücklich unter Beweis! Johann Wilhelm Furchheim war sozusagen das Dresdner Pendant zum Österreicher Heinrich Ignaz Franz Biber, der "Dresdner Biber". Furchheims Sonaten dienten der Untermalung der höfischen Tafel und wurden für den sächsischen Kurfürsten komponiert. Es sind längere Sätze, die wahrscheinlich einen Gang begleitet haben, aber auch kürzere Sätze zur Überbrückung beim Servieren. Dabei wurde wohl auch gelegentlich getanzt.



Diese wunderbare Unterhaltungsmusik des Frühbarock fasziniert. Schön, dass Anne Schumann und ihre Mitstreiter vom Ensemble Fürsten-Musik sie ausgegraben haben. Und schön, dass der Tenor Tobias Hunger die "Tafel-Bedienung" durch Barocklieder von Adam Krieger, der ebenfalls am Dresdner Hof tätig war, noch bereichert. (cf)