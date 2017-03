Jeb Loy Nichols: "Country Hustle"

CD-Bestellnummer: Indigo CD 142012, CCC007CD

Label: City Country City Bildrechte: Indigo, City Country City Nein, das ist nicht dieselbe alte Country-Musik, warnt der passionierte Weltverbesserer Jeb Loy Nichols schon auf dem Cover seines neuen Albums. Seit den 90er-Jahren operiert der gebürtige Amerikaner aus Missouri an den Schnittstellen von Country, Folk, Blues und Soul mit Begegnungen, Episoden und politischen Statements, die seinen Erfahrungen als weitgereisten und aufmerksamen Musiker entspringen. So sind ihm auch die Zeichen der Zeit nicht entgangen, denn "Bring the Beat back" steht auf dem Cover seines Albums. Der Groove der 70er-Jahre schleicht sich in den Folk, Country und Funk mischen sich mit einer Spur Club-Sound und Dub, Hiphop und der Beat der 80er lassen aufhorchen: so modern klang Jeb Loy Nichols noch nie. (he)

Jenn Grant: "Paradise"

CD-Bestellnummer: SHC 010

Label: Star House Collective Bildrechte: Star House Collective Die kanadische Singer/Songwriterin bekam bereits für ihr Vorgänger-Album "Compostela" zwei Juno-Award-Nominierungen. Nach drei Jahren, in denen sie die Welt bereiste und Konzerte gab, zog sich Jenn Grant ins Studio zurück um ihr eigenes "Paradise" zu erschaffen. Es sind Klanglandschaften, die, ausgehend vom Klavier, neue Farben und Formen zeichnen und ihrem Songwriting damit einen tieferen Hintergrund verleihen. Die Balladen und Songs, erzeugt von teils elektronischen Sounds, scheinen in ihrer epischen Weite nicht von dieser Welt zu sein und behandeln doch alles Irdische in aller Klarheit. Schönheit, Traum und Magie sind eben nicht nur in der Musik möglich und im Paradies, sondern auch im richtigen Leben. (he)

Jarvis Cocker & Chilly Gonzales: "Room 29"

CD-Bestellnummer:0028947970101

Label:Deutsche Grammophon Bildrechte: Deutsche Grammophon Dieses Album ist nichts zum Nebenbeihören. Es erzählt die Geschichten, die sich in "Room 29" des legendären Hotel Chateau Marmont in Hollywood zugetragen haben könnten, als hier Gäste wie Jean Harlow, Mark Twains Tochter Clara und andere nächtigten. Auf die Idee, die Geschichten aus der Sicht des im Hotelzimmer seit Jahren geparkten Stutzflügels zu erzählen, kam der Musiker und Autor Jarvis Cocker, der 2012 selbst im berühmten "Room 29" übernachtete. Und wer fiel ihm zum Thema Klavier als musikalischer Partner ein? Richtig. Chilly Gonzales. Gemeinsam mit dem gefeierten Pianisten brachte der ehemalige Pulp-Sänger, Jarvis Cocker, den Flügel von "Raum 29" zum Sprechen; all die fiktiven Geschichten, Fantasien, Tête a Têtes, Eskapaden und Begegnungen von Film- und Musikstars, von denen das Chateau Marmont an Hollywoods Sunset Boulevard seit seiner Gründung 1929 sicherlich einige als Geheimnis in seinen Mauern bewahrt, finden sich auf dem beeindruckenden Werk der beiden Romantiker Jarvis Cocker und Chilly Gonzales wieder. (he)

"Rococo. Musique à Sanssouci"

Dorothee Oberlinger, Flöte

Ensemble 1700

CD-Bestellnummer:88875134062

Label:Deutsche Harmonia Mundi Bildrechte: Deutsche Harmonia Mundi "Rococo" in italienischer Schreibweise - das ist als CD-Titel zunächst einmal ein Marketing-Kniff, denn den Begriff "Rokoko" kennt man bislang nur aus der Kunstgeschichte, wo er für die Epoche des Übergangs zwischen Barock und Klassizismus gebraucht wird. Auf die Musik übertragen könnte Rokoko also den Übergang zwischen Barock und Wiener Klassik bezeichnen, wie sie unter anderem am preußischen Hof in Sanssouci entstanden ist.



Die wohl beste Blockflötistin Deutschlands, Dorothee Oberlinger, präsentiert auf dieser CD mit ihrem Ensemble 1700 neben Werken von Friedrichs Flötenlehrer Johann Joachim Quantz auch unbekannte Kompositionen von vergessenen Komponisten wie Johann Gottlieb Janitsch oder Johann Christoph Schultze. Dass statt der Traversflöte hier die Blockflöte zum Einsatz kommt, sorgt für neue Klangeindrücke. Dorothee Oberlingers Ton ist klar, kernig und prägnant, aber zuweilen auch sehr poetisch. (cf)

La Stagione Frankfurt: "Carl Friedrich Abel - Symphonies op. 7"

La Stagione Frankfurt

Leitung:Michael Schneider

CD-Bestellnummer:cpo 777993-2

Label:Classic Produktion Osnabrück Bildrechte: Classic Produktion Osnabrück Carl Friedrich Abel ist heute vergessen, und das, obwohl er in seiner Zeit der weltweit beste Virtuose auf der Viola da Gamba war! Abel war der Sohn eines Köthener Hofmusikers und durfte als Schuljunge den damaligen Leiter der Hofkapelle Johann Sebastian Bach kennengelernt haben, später spielte er höchstwahrscheinlich in Leipzig die hochvirtuose Gambenpartie in Bachs Johannespassion. Nach intensiven Reisen landete er schließlich in London. Dort gründete gemeinsam mit dem jüngsten Bachsohn, Johann Christian Bach, eine der ersten öffentlichen Konzertreihen der Welt. Für diese Konzerte brauchten die Musiker natürlich "Futter", und so entstanden die Sinfonien von Carl Friedrich Abel, die hier teils in Welt-Ersteinspielungen vorliegen.



Michael Schneider und sein Ensemble "La Stagione Frankfurt" musizieren hochvirtuos und lebendig. Eine absolut packenden Aufnahme, die deutlich zeigt, wo der junge Mozart seine Anregungen her hatte. (cf)

"Rheinberger - Two Concertos for Organ & Orchestra"

E. Power Biggs, Orgel

The Columbia Symphony

Leitung: Maurice Peress

CD-Bestellnummer:CDLX 7334

Label:Dutton Epoch Bildrechte: Dutton Tonbandaufnahmen, die über 43 Jahre lang unbeachtet in den Archiven lagen, entstanden 1973 in der St. Georges Episcopal Church in New York. Zu hören sind das Columbia Symphony Orchestra unter Maurice Peress und einer der damals besten Organisten der Welt, Edward Power Biggs. Biggs war einer der ersten, der sämtliche Orgelwerke Bachsauf Schallplatte eingespielt hat. Und er war der erste Organist, der mit einen "Grammy" ausgezeichnet wurde.



Die beiden Orgelkonzerte von Joseph Gabriel Rheinberger auf dieser CD waren in Deutschland lange vergessen, denn der Kompositionsstil des gebürtigen Liechtensteiners, der Anfang des 20. Jahrhunderts in München Orgel und Komposition unterrichtete, war vielen Protagonisten der Orgelszene zu pathetisch. In den USA hatte man solche Berührungsängste nicht, und deshalb wurde Rheinberger dort früher wiederentdeckt. Möglich, dass es sich bei eindrucksvollen Aufnahmen, die drei Jahre vor dem Tod von Edward Power Biggs entstanden sind, um die ersten der beiden Rheinberger-Konzerte überhaupt handelt. (cf)