Robot: "33.(3)"

Label: Impression Recordings

Bildrechte: Impression Recordings "Mein Kopf! Ich fürchte, ich brauche einen neuen Kopf. Der hier funktioniert nicht mehr richtig!" Diesen Hilferuf kann so nur ein künstliches Wesen, ein Roboter auf diese Weise ausstoßen. Eine einfache, klare und präzise Selbstdiagnose und der daraus folgende Lösungsansatz: Auswechseln bitte! Und dennoch hat das etwas zutiefst Menschliches.



Robot, ein aus England nach Berlin gelieferter Humanoid, stößt in diesem kleinen, schrulligen Lied namens "Head" an seine Grenzen. So sehr er sich bemüht, die Welt der Menschen zu erkunden, zu begreifen und auf seine Art zu verarbeiten oder sogar zu adaptieren – es gibt einfach Schwellen, die er trotz klarer, unbestechlicher Analyse nicht in der Lage ist, zu überschreiten. Denn in seinem Kopf sind nicht einfach Sicherungen durchgebrannt oder Lötstellen verrutscht. Er stellt nur fest, dass er seine Mitmenschen nicht mehr versteht. Und dass der Kopf nach vielen Gesprächen und zu verarbeitenden Eindrücken so etwas wie Müdigkeit signalisiert. Wie geht man damit als Humanoid anders um als nach einem Ersatzteil zu fragen?



Robot gibt es natürlich nicht wirklich. Der britische Musiker Robbie A. J. Moore hat diese Figur als musikalisches Alter Ego erdacht und lässt sie auf diesem Album naiv und staunend durch das Gestrüpp menschlicher Gedanken und Gefühle stolpern. Und das nicht in kaltem, programmierten Sound sondern wunderbar warm und organisch. Das Ergebnis sind acht feine, originelle Songminiaturen mit Ohrwurmqualitäten. (hp)

Viktoria Tolstoy: "Meet Me At The Movies"

Label: ACT

Bildrechte: 9827-2 ACT – ACT Die schwedische Sängerin hat sich einen Wunsch erfüllt. Mit "Meet Me At The Movies" verbindet sie auf Albumlänge gleich zwei Leidenschaften: Musik und Film. Offenbar setzt sie sich ganz gern und häufig in einen Kinosessel oder kuschelt sich aufs Sofa vorm heimischen TV-Gerät. Und da laufen dann all die Klassiker: Von "Casablanca" über "Fame" bis "Modern Times".



Für eine Musikerin nicht überraschend blieben dabei vor allem die bekannten Songs aus diesen Filmen im Kopf und damit verbunden der Wunsch, diese einmal selbst zu interpretieren. Sie aus dem Kontext der bekannten Bilder und der erzählten Story zu lösen und in den Rahmen eines guten Jazz-Ensembles zu transportieren. So klingen all die Movie-Hits wie "As Time Goes By" oder "The Book Of Love" aus "Shall We Dance" zwar nicht neu, der Raum aber, der ihnen hier mit viel Liebe zum Detail gegeben wird, der tut jedem Einzelnen hörbar gut.



Man beginnt, die Musik, die Melodien pur wahrzunehmen. Was an den einfachen, aufs Wesentliche reduzierten Arrangements liegt. An der exquisiten Band, unter anderem mit Iiro Rantala am Piano. An der gewohnt sicheren und glasklaren Produktion von Nils Landgren. Aber vor allem an der einzigartigen, warmen Stimme Viktoria Tolstoys! (hp)

Woods Of Birnam: "Searching For William"

Label: Royal Tree Records

Bildrechte: Royal Tree Records "Ich glaube, er hätte unsere Herangehensweise gemocht." Schauspieler Christian Friedel ist mit Recht selbstbewusst. Für seine Band, die Woods Of Birnam, ist die Beschäftigung mit dem Werk William Shakespeares mehr als nur der Versuch einer Annäherung. Es ist Konzept und die Wurzel. Das erste Album vor ein paar Jahren war Ergebnis eines gemeinsamen Hamlet-Projektes am Schauspielhaus Dresden.



Auch "Searching For William" gab es erst im Theater und jetzt auf CD. "Wo die Musik der Liebe Nahrung ist, spielt weiter! Gebt mir volles Maß", heißt es bei "Was Ihr Wollt". Und die Band gibt volles Maß. Das ist Pop, der sich seiner Möglichkeiten bewusst ist und sie mit Lust ausnutzt. Die Band spielt mal wuchtig und übertrieben, einer überschwänglich ausladenden Geste gleich. Mal zieht sie sich zurück, legt sich selber frei in allen Einzelteilen, versteckt nichts mehr. Woods Of Birnam bekennen sich schon zum Popsong. Doch sie instrumentieren und spielen ihn bemerkenswert differenziert, detailverliebt, szenisch. Shakespeare würde es mögen. (hp)

"Beyond Caravaggio"

Monteverdi: Vespro della Beata Vergine

Ensemble: Les Arts Florissants

Leitung: William Christie

Label: Erato

Wie hätte Caravaggio wohl komponiert, hätte er die Leinwand gegen Notenpapier eingetauscht?! Diese Frage ist natürlich fiktiv, doch das Plattenlabel Erato findet ein Pendant zum genialen Maler – und zwar in Claudio Monteverdi. Il Divino, der Göttliche, wurde er von seinen Zeitgenossen ehrfurchtsvoll genannt. Caravaggios wiederum avancierte mit seiner kraftvollen Bildsprache, seinen Hell-Dunkel-Effekten zum Superstar seiner Zeit. Sie standen gemeinsam an der Schwelle von der Renaissance zum Frühbarock. Nur sechs Lebensjahre trennten die beiden. Auch wenn sie sich nie persönlich begegnet sind, so haben sie – jeder auf seine Art – die Kunst nachhaltig verändert. Während Caravaggio seine biblischen Figuren opernhaft inszeniert, erfindet Monteverdi die Gattung Oper und schreibt Arien voll sinnlicher Farbigkeit.

Bildrechte: Erato Nun finden sich beide Künstler vereint in der Reihe "The National Gallery Collection". In einer edlen Aufmachung mit einem über 30-seitigen Kunstbuch werden einzelne Gemälde kurz vorgestellt und mit Musik von Claudio Monteverdi und Giovanni Paolo Cima ergänzt. Im Mittelpunkt steht dabei Monteverdis "Marienvesper" von 1610. Noch immer wird sie als Meilenstein der Musikgeschichte angesehen, und noch immer gibt sie Rätsel auf: Musikwissenschaftler sind sich nicht einig, wofür das Werk gedacht war und ob es jemals in einem kirchlich-liturgischen Kontext aufgeführt wurde, denn neben Psalmvertonungen stehen auch reine Instrumentalkonzerte. Eine ungewöhnliche Zusammenstellung. Aber mal abgesehen von allen theoretischen Spekulationen, ist es ein Werk von überirdischer Schönheit, dramatisch von großer Wirkung.

Wirkungsvoll inszeniert von einem der erfolgreichsten und zugleich spannendsten Dirigenten der Barockmusik: Von dem Amerikaner William Christie. Seit Anfang der 1970er-Jahre schlägt sein Herz allerdings Französisch, und das ist auch sein Pass. Seit fast 40 Jahren arbeitet er mit Sängern und Musikern von Les Arts Florissants zusammen, auch auf dieser CD. Transparente Eleganz und virtuose Noblesse erreicht Christie durch solistisch besetzte Sänger sowie Musiker seines Ensembles und den Bläsern von Les Sacqueboutiers de Toulouse. Diese "Marienvesper" leuchtet in unendlich vielen Farben und ergänzt die im Booklet ausgewählten Gemälde von Caravaggio und seinen Anhängern. (gs)

"Muzio Clemti: Symphonies"

Ensemble: Mozarteumorchester Salzburg

Leitung: Ivor Bolton

Label: Sony Classical

An den Etüden und Übungsstücken von Muzio Clementi kommt wohl kein angehender Klavierschüler vorbei. Aber gerade diese Stücke für den Hausgebrauch haben Clementi in der Musikwelt einen eher zweifelhaften Ruf beschert. Er wurde als unauffälliger Lieferant braver Melodien verspottet. Damit tut man ihm Unrecht, denn der Römer, der England zu seiner Heimat gemacht hat, schrieb auch sehr unterhaltsame und witzige Symphonien. Vier von ihnen hat das Mozartteum Orchester Salzburg unter seinem letzten Chef Ivor Bolton gerade veröffentlicht.

Bildrechte: Sony Classical Als Symphoniker hatte es Clementi vergleichsweise schwer: Da waren Haydn und Mozart, die lange Schatten warfen; ganz zu schweigen vom "Über-Vater" Beethoven, der mit seinen Sinfonien sogar gestandenen Nachfolgern, wie Brahms oder Schumann, Respekt und Furcht einflößte. Da blieb für den Italiener wenig Platz. Aber er hat das Wenige – insgesamt schrieb er gerade einmal sechs Sinfonien – reizvoll ausgeschmückt.



Auch wenn die Sinfonien in ihrem Aufbau mitunter recht artig klingen und geradezu modellhaft in Sonatensatzform gegossen sind, so setzt Clementi auch subtile Fallstricke, um den musikalischen Fortgang aufzuhalten bzw. umzulenken und den Hörer damit zu verblüffen. Beispielsweise wagt er das in seiner 3. Symphonie mit dem Titel "Great National": Er setzt Pointen und treibt im Finale seinen Schabernack mit der britischen Nationalhymne. Für Clementi nicht nur ein musikalischer Spaß, immerhin wurde England für ihn zur zweiten Heimat, nachdem sein Vater ihn mit 14 Jahren an einen englischen Mäzen abgegeben hatte. Der erkannte das Talent des Jungen und nahm ihn für sieben Jahre mit auf seinen Landsitz in der Grafschaft Dorset. Anschließend versuchte Clementi sein Glück in der Musikmetropole London, aber erst beim zweiten Anlauf gelang ihm die Anerkennung als Virtuose, als Pädagoge, auch als Konzertmanager, Verleger und Klavierbauer. Dass bei dieser Fülle an Aufgaben das Komponieren zu kurz kam, ist verständlich. Und dennoch sollte man ihn nicht zu gering schätzen.

Das tun auch die Ausführenden – das Mozarteum Orchester Salzburg und der Dirigent Ivor Bolton – nicht. Sie nehmen diese doppelbödige Kunst sehr ernst. Verlieren sich nicht ins Arglose, sondern finden einfallsreiche Lösungen, auch bei weniger spannenden Stellen. Diese Aufnahme versprüht einen luftigen, hellen Klang mit traditionellem Instrumentarium. Bolton war bis letzte Spielzeit Chef des Orchesters aus der Mozartstadt – mehr als zehn Jahre übrigens. Der Brite, der von der heimischen Originalklangszene in die weite Welt des Symphonischen hinausgetreten ist, konnte mit dem Orchester viele Erfolge feiern, vor allem auch international, wie bei den Salzburger Festspielen. Und setzt ein bleibendes Dokument dieser gemeinsamen Zeit mit der CD "Muzio Clementi - Symphonies". (gs)

"Alfred Schnittke - Musica Nostalgica"

Interpreten: Leonard Elschenbroich (Cello), Petr Limonov (Klavier)

Label: Onyx

Die CD "Musica Nostalgica" präsentiert Kammermusik für Violoncello von Alfred Schnittke. Der deutsche Cellist Leonard Elschenbroich, der ebenfalls England als Lebens- und Arbeitsmittelpunkt für sich erwählt hat, schließt damit seine musikalische Reise durch Russland ab. Und zeigt die Vielschichtigkeit von Schnittke auf. Der Titel "Musica Nostalgica" impliziert Schmerz, Heimweh. Schnittkes Musik ist ein Widerhall großer Verluste und Sehnsüchte. Eine Sehnsucht von ihm ist, die eigene Identität zu finden. Schnittke sprach immer von seiner dreifachen Herkunft: Er war Jude, Russe und Deutscher.



Geboren wurde er in Russland als Sohn eines Deutschen – was den Vornamen erklärt – und einer Wolgadeutschen, deren Vorfahren sich im 18. Jahrhundert unter Katharina der Großen in Russland angesiedelt hatten. Als der Junge 12 ist, zieht die Familie nach Wien. Das heißt: Er inhaliert all diese verschiedenen Traditionen und vermischt sie – und macht aus seiner Vorliebe für alte Stile, vornehmlich dem Barock und der Klassik, keinen Hehl. Besonders deutlich wird das in seinen Arbeiten für den Film Anfang der 1960er-Jahre. Darin probiert und zitiert er und nutzt die Erfahrungen später in seinem Konzertrepertoire. Bestes Beispiel dafür ist seine "Suite im alten Stil"; das ist wirklich ein Kaleidoskop an Zitaten früherer Komponisten.

Bildrechte: Onyx Der Cellist Leonard Elschenbroichs spielt nicht nur gerne mit Pianisten, die ihre Wurzeln in Russland haben, so wie Petr Limonov, er hat auch eine Vorliebe für russische Musik. Mit zwölf Jahren entdeckt er Schostakowitsch für sich, hört tagelang seine Musik. Später kommen Prokofjew, Rachmaninow und Kabalewski dazu. Da hat es kaum überrascht, dass er auf seinen ersten CDs Musik genau dieser Komponisten eingespielt hat. Nun will er mit Alfred Schnittke einen Schlusspunkt setzten. So seht neben der Cellosonate Nr. 1, die auch wieder mit alten Stilen und Epochen spielt, das "Madrigal In Memoriam Oleg Kagan" von 1991. Es entstand zum Andenken an den Geiger und hört sich wie ein trauernder Monolog an. Und auch Schnittkes "Musica Nostalgica", die der CD den Titel gab, klingt wie ein leiser Schmerzensruf. Wir wissen ja, das Cello kann mit seinem Klang von vornherein eine ungeheure Melancholie verbreiten. Aber bei Leonard Elschenbroich singt das Cello mit einer Expressivität und Schwermut, das es einem beim Hören ans Herz und ans Gemüt geht.