Der international erfolgreiche, chilenische Regisseur Pablo Larraín (erste chilenische Oscar-Nominierung für "No!“) ist gleich mit zwei herausragenden und unkonventionellen Filmbiografien in unseren Kinos vertreten. Nach "Jackie“ ist jetzt auch "Neruda“ angelaufen. Es geht um seinen legendären Landsmann, den Nobelpreisträger Pablo Neruda, den großen Lyriker, den Sänger Amerikas.

Im Jahre 1948 wird der kommunistische Senator (hervorragend zwiespältig: Luis Gnecco) nach einer flammenden Rede im Parlament abgesetzt und verfolgt. Er geht in die Illegalität und wird von einem hochrangigen Polizisten Oscar Peluchonneau (gespielt vom mexikanischen Star Gael García Bernal) gejagt. Allerdings ist dies ein Katz-Maus-Spiel, bei dem der geniale Dichter und Edel-Kommunist die Fäden zieht, sich selbst geschickt inszeniert und schon an seiner eigenen Legende strickt.

Auch in diesem raffiniert gebauten Film ist nie ganz klar, was Realität, was Fantasie ist. Weit entfernt von Heldenkult, frei im Umgang mit den Fakten, entwirft der hinreißende Film das sehr menschliche Bild eines genussfreudigen Lebemannes und erzählt fast nebenbei sehr viel von der chilenischen Seele.