Sachbuch der Woche | Deborah Feldman: "Überbitten"

Flucht in die Gegenwart

Sieben Jahre umfasst die Geschichte, die in diesem Buch erzählt wird. Es sind die sieben Jahre nach Deborah Feldmans Ausbruch aus einer ultraorthodoxen-chassidischen Gemeinde in Williamsburg, New York. Eine Gemeinde, die nach dem Holocaust von ausgewanderten europäischen Juden gegründet wurde, jede Art der Modernisierung ablehnt und strengen Regeln folgt. Deborah Feldmans Muttersprache ist Jiddisch, sie wächst bei ihren Großeltern auf, die der traumatisierten Generation der Holocaustopfer angehören. Kein Ort für eine glückliche Kindheit. Zunächst flüchtet sich Deborah Feldman - die schon früh das Gefühl hat anders zu sein - aus der Enge und Isolation in die Literatur, die sie nur heimlich lesen kann, denn außer religiösen Texten ist keine Lektüre vorgesehen. Als sie mit einem chassidischen Mann verheiratet wird und bald ein Kind bekommt, hält sie es noch zwei Jahre aus, dann flüchtet sie nach Manhattan. Hier wird sie nicht nur mit dem modernen Alltag in einer Großstadt konfrontiert, sondern beginnt auch Fragen zu stellen.

War ich denn wirklich auf dieser Welt, um die die Familie wieder aufzufüllen, wie mein Großvater es behauptet hatte? Lag es an mir, ihre Seelen neu zu gebären, damit sie wieder leben konnten? Oder genügte es nicht, dass ich ihre Spuren zurückverfolgte, damit sie sichtbar werden konnten, damit ihr Andenken in meinem Geiste für immer fortbestehen konnte? Deborah Feldman

Reise in die Vergangenheit

Langsam fasst Deborah Feldman Fuß in der ihr fremden Welt. An einem College findet sie Freunde, beginnt zu schreiben und zu reisen. Dass ihr erstes Buch "Unorthodox" ein unverhoffter Bestseller wird, ermöglicht ihr, bald weitere Kreise zu ziehen. Als sie das erste Mal nach Paris fliegt, ist sie fasziniert, überfordert und überrascht angesichts der Vielfalt jüdischen Lebens. Doch während Pariser Juden New York für ein "Judenparadies" halten und ihr von Diskriminierungen erzählen, begreift Deborah Feldman, dass Williamsburg für die chassidische Gemeinde nur eine Art "selbstgewähltes Ghetto" ist.

Wie konnte mir nur entgangen sein, dass es auf der ganzen Welt jüdische Gemeinden gab, deren Praktiken und Ansichten nichts mit den meinen zu tun hatten, und die doch unserem gemeinsamen Erbe ebenso verbunden waren wie jede andere auch? Deborah Feldman

Deborah Feldman beschließt, eine "globale Jüdin" zu werden, um das vollständige Spektrum des Judentums zu erfassen. Immer wieder kehrt sie nach Europa zurück. In Ungarn findet sie das Haus, in der ihre Großmutter aufgewachsen ist, bevor sie nach Auschwitz deportiert wurde, das sie als einzige von elf Geschwistern überlebt hat. Hier scheint es der Autorin, als ob ihr die ganze jüdische Familiengeschichte in die DNA eingeschrieben ist.

Ich war überzeugt, dass die Angst, die in meinen Adern floss, das Resultat von mehr als nur meiner Kindheit war, dass sie Teil einer umfassenderen, zusammengesetzten Erbschaft war, von der ich wiederum nur einen bruchstückhaften Teil bildete, um sie zu lindern, musste ich die alten Brüche aufsuchen und heilen. Deborah Feldman

Ein neues Zuhause

Es kostet sie Überwindung, aber schließlich reist Deborah Feldman auch in das Land der Holocaust-Täter, nach Deutschland. Und ausgerechnet in Berlin entwickelt sie unerwartete Heimatgefühle, fühlt sich in dieser Stadt, die zu großen Teilen aus Zugereisten und Eingewanderten besteht, seltsam aufgehoben. Bald erkennt sie, dass ihr Zuhause nicht an einem bestimmten Ort gebunden ist, sondern dass sie es nur in sich selbst finden kann.

Es ist das Wandern, das mir das Gefühl von Zuhause vermittelt. Deborah Feldman

Weil sie in Amerika immer wieder vom Heimweh nach Europa geplagt wird, beschließt Deborah Feldman schließlich, ganz in die alte Welt zu ziehen. Heute lebt sie mit ihrem Sohn in Berlin und es ist der für unsere Ohren ungewohnte Titel des Buches, der ihr Leben passend beschreibt. Denn "Überbitten", ein Wort, das vom jiddischen "Iberbeten" kommt, bedeutet so viel wie einen Streit überwinden, Frieden schließen, mit dem Glauben, mit den Menschen, mit sich selbst. Und so erzählt dieses kluge und reflektierte Buch auf bewegende und eindrückliche Weise nicht nur von der Emanzipation einer jungen Frau. Es erzählt darüber hinaus ganz allgemeingültig vom Ringen um Unabhängigkeit, vom Mut, den eigenen Instinkten zu folgen, vom Glauben und von Versöhnung.