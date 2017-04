Nur eine kleine Minderheit geht sonntags noch in die Kirche. Gesellschaftlich ist der christliche Gottesdienst kaum bedeutsam. An seine Stelle sind längst die öffentlich inszenierten Rituale der Zivilreligion getreten: der Kult der Fußballspiele, Casting-Shows, Polit-Talkrunden. Darauf macht Christian Lehnert in seinem Buch "Der Gott in einer Nuß. Fliegende Blätter von Kult und Gebet" aufmerksam. Doch für den Dichter und Theologen ist der Gottesdienst nach wie vor zentral. Er erkundet, welchen Platz der christliche Kult in einer scheinbar gottfernen Gesellschaft heute einnimmt.

Immer weniger Menschen finden den Weg in die Gotteshäuser Bildrechte: Carsten Reuß/MDR

Der Untertitel "Fliegende Blätter von Kult und Gebet" deutet bereits an, worum es in diesem Buch geht: der Mensch kann über Gott sprechen, erfassen wird er ihn nie. Denn Gott bleibt fremd, er entzieht, er verbirgt sich. Er steckt in einer Nuss. Und selbst wer die Schale knackt, ahnt nur, was für ein prachtvoller Baum aus diesem Samenkern wachsen kann. Die Nuss - das ist für Christian Lehnert das Sinnbild des christlichen Kults, dem er sich in 82 kurzen Essays nähert. Hier ist - "in nuce" - im Kern schon angelegt, was über Gott und die Welt zu sagen ist. Und so erklärt der Dichter einerseits den Gottesdienst in seinem Ablauf, legt vom Schuldbekenntnis zu Beginn bis zur Feier des Abendmahls die historischen und theologischen Bezüge der einzelnen Teile frei. Zugleich streut er immer wieder Alltagsbeobachtungen ein, Erinnerungen an die Kindheit, Reisen durch Israel, die Arbeit als Dorfpfarrer.



Denn beides - das Alltagsleben und der Kult - ist auf geheimnisvolle Weise miteinander verbunden. So wird der schmutzige Strom der Kindheit, die Elbe mit ihrem Treibgut, an den der Dresdner Junge zum Angeln geht, zum Sinnbild für den Fließstrom des Gottesdienstes, der die vor- und unbewussten Erinnerungen der Menschheit mittransportiert.