Man kennt Bohrer vielleicht hauptsächlich als Literaturchef der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", der er in den 60er- und 70er-Jahren war, bevor er von Marcel Reich-Ranicki abgelöst wurde. Er war ein scharfzüngiger, polemischer Kritiker, sehr konservativ, aber gleichzeitig äußerst rauflustig, streitlustig, ein unglaublich lebendiger Autor. Er war dann eine Zeitlang Korrespondent in London. Und nach der FAZ ging er an die Universität, er wurde Literaturprofessor und Herausgeber der Zeitschrift "Merkur", von 1991 bis 2011. Der "Merkur" war und ist bis heute die maßgebliche intellektuelle Zeitschrift Deutschlands und Bohrer hat als Herausgeber und Autor der Zeitschrift immer wieder für Furore gesorgt. Figuren wie ihn gibt es im deutschen Geistesleben nur wenige, ein ganz eigener Kopf, vielleicht der streitbarste Autor der letzten Jahrzehnte.

Blick eines Intellektuellen in seine Zeitepoche

Das Buch ist bei Suhrkamp erschienen. Bildrechte: Suhrkamp Der Begriff "Gutmensch" geht auf ihn zurück, eine Wortbildung, die heute eher kritisch zu sehen ist, aber in den 90er-Jahren etwas Schlagendes hatte. Bohrer war immer ein scharfer Kritiker der bundesdeutschen Nachkriegsverhältnisse, speziell der Kohl-Ära, er spottete über die "Mainzelmännchen-Republik mit ihrer Gemütlichkeit und Frieden-über-alles-Mentalität. Diese "Sehnsucht, in einer Gartenlaube vor den Gefahren der Welt abgeschirmt zu leben." Die Fernsehzwerge der ZDF-Reklame waren ihm das Symbol der deutschen Minderwertigkeitskomplexe, die er immer wieder fast höhnisch auseinandergenommen hat.



Bei Bohrers bereits vor fünf Jahren erschienenen Lebenserinnerungen "Granatsplitter" handelte es sich um Kindheit und Jugend, erzählt in einer sehr ambitionierten literarischen Form. Bei seiner aktuellen Autobiografie "Jetzt. Geschichte meines Abenteuers mit der Phantasie" ist es etwas ganz anderes, Bohrer berichtet in Ich-Form von seinem Leben und Zeitumständen, die heute zum Teil längst historisch geworden sind. Bei ihm werden sie wieder sehr lebendig, die 68er-Studentenrevolte etwa, die Stimmung in London nach dem Wahlsieg Margaret Thatchers, 1979. Er war auch in Paris Zeuge der 200-Jahr-Feierlichkeiten der Französischen Revolution.

Das stille Rindswurstbegehren

Man lernt in diesem Buch zum ersten Mal eigentlich den Menschen Karl Heinz Bohrer näher kennen. Und das ist stellenweise auch sehr komisch. Als junger Literaturredakteur der FAZ wundert er sich zum Beispiel über Besuche eines schweigsamen jungen Mannes, der ihn immer fragte, ob sie nicht zusammen Rindswurst in der Kantine essen könnten. Das tun sie dann auch, einträchtig, fast ohne ein Wort. Erst später erfährt Bohrer, wer das war, nämlich der schon damals berühmte Thomas Bernhard.

Überraschendes bei der "bösen" FAZ

Karl Heinz Bohrer war auf der Leipziger Buchmesse 2017 zu Gast. Bildrechte: Karina Heßland-Wissel Über seine Zeit bei der FAZ, die galt ja in vielen Kreisen damals als "Inbegriff des politisch Bösen", des Reaktionären galt, schreibt Bohrer zum Beispiel: "Der Umgangston war von einer Höflichkeit, die sich selbst auszeichnen wollte." Und beschreibt die Redaktion als eher hierarchiefreien, für ideologische Überraschungen offenen Club. In einer Redaktionskonferenz in den 60er-Jahren, erzählt er, drängte ihn ein "plötzlicher Impuls", die Berichterstattung über die protestierenden Studenten in West-Berlin zu kritisieren. Sie sei nur moralisch, es müsse aber doch darum gehen, herauszubekommen, was die Studenten wirklich dächten. Er schreibt, dass ihm schon das Wort "Revolution" so gut gefiel, weil es die vor ihm sitzenden anderen Redakteure mit so viel Sorge erfüllte.



Also, Bohrer hatte immer ein geradezu ästhetizistisches Gefallen am Krawall. Ihn interessieren weniger die politischen Ziele, sondern der Stil und die Lust zur Aufmischung der Verhältnisse. Und er scheute sich übrigens überhaupt nicht, die Freundschaft zu Ulrike Meinhof zu suchen, bevor sie untertauchte - was ein Sakrileg war: Der bürgerliche FAZ-Mann und die Terroristin.

Nonkonformist, strotzend vor Selbstbewusstsein

In der üblichen Vorstellung ist Bohrer ein etwas unnahbarer, gnadenloser Zeitgenosse. Doch das ist er überhaupt nicht. Eher das, was man früher einen Nonkonformisten genannt hätte. Und er leidet nicht gerade an Selbstzweifeln. "In mir war eine Sicherheit a priori", schreibt er.

Als Zehnjähriger hatte ich einmal, in aller Frühe, aus dem Eisenbahnfenster gesehen, wie in den Badezimmern, an denen wir vorbeifuhren, sich Männer zur selben Zeit rasierten. Ich fand das deprimierend und dachte nur: Niemals einen Beruf ergreifen wie alle anderen und mit ihnen zur selben Zeit aufstehen! Karl Heinz Bohrer in seinem Buch

Es gibt bei ihm immer auch eine solide Grundarroganz, dem normalen Leben gegenüber, das er als unerheblich und belanglos empfindet. An anderer Stelle schreibt er: "Es ging um das Selbst. Die Priorität von Alltäglichkeit war unerträglich geworden. Die Wochenenden, an denen man draußen auf der Straße umherging, waren so deprimierend. Warum? Ich hatte die Vorstellung, dass der nicht arbeitende Mensch dann die ganze Unerheblichkeit des sogenannten Lebens offenbarte."

Der Augenblick des Erhabenen

Bohrers Denken war immer fixiert auf den einen Augenblick, und das ist für ihn der, in dem das Erhabene und das Überwältigende eintritt. Nach solchen Ereignissen hat er gesucht, in der Geschichte wie im Leben, und er hat sie in seinen Essays grandios beschrieben. In der Französischen Revolution der Moment, wo das Fallbeil, die Guillotine, den König köpfte. In London, als Magaret Thatcher nach dem Wahlsieg vor die Tür von Downing Street tritt. Oder im Fußball, den Bohrer, immerhin 85 Jahre alt, immer noch schaut.



Dem modernen englischen Fußball hat er jetzt die erneute Einübung "des langen Balls in den Strafraum" empfohlen, der "im Zuschauer die Erwartung hochhielt, dass dort gleich etwas Explosives geschehen werde". Fußball, Politik - alles als großes Theater. Das ist Bohrer. Muss man vielleicht nicht lesen. Könnte man aber. Denn die Lektüre ist durchaus ein Ereignis, das man nicht verpassen sollte.

Angaben zum Buch Karl Heinz Bohrer: "Jetzt. Geschichte meines Abenteuers mit der Phantasie"

542 Seiten, gebunden

ISBN: 9783518425794

Suhrkamp Verlag