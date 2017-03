Der Berliner Historiker Leonhard Horowski führt die Leser in seinem 1.100 Seiten starken Buch "Das Europa der Könige. Macht und Spiel an den Höfen des 17. und 18. Jahrhunderts" zurück in die Zeit des Absolutismus, in die anderthalb Jahrhunderte ungefähr von 1650 bis 1800, die wir einerseits immer noch staunend betreten können, wenn wir als Kulturtouristen Schlossmuseen in Dresden und Umgebung, Wien, Paris- Versailles oder auch "nur" in Gotha oder Wörlitz besuchen, die aber dennoch meist leer und leblos bleiben, weil wir dort den Menschen, für die diese Schlösser erbaut wurden, den Fürsten und Königen und ihrem Hofstaat, nicht mehr begegnen.