Sachbuch der Woche - Matthias Politycki: "Schrecklich schön und weit und wild"

Moderator Thomas Bille: Wer braucht noch ein Buch über das Reisen – ist nicht zu diesem Thema bereits alles gesagt?

Stefan Maelck: Das habe ich mich auch gefragt und ich hätte das Buch wahrscheinlich gar nicht in die Hand genommen, wenn es nicht von Matthias Politycki wäre – einem der besten deutschen Gegenwartsautoren wie ich finde. Und auch, wenn vielleicht über das Reisen schon alles gesagt worden ist, dann sicher nicht so, wie von Politycki. Und das hat vor allem damit zu tun, dass dieses Buch nur vermittelt von seinen Reisen handelt und eigentlich eher ein philosophisches Buch ist über das, was uns antreibt: nämlich Neugier und Zweifel. Eigentlich sollte das Buch einen ganz anderen Titel haben, es sollte so heißen wie das erste Kapitel: Mein Abschied vom Reisen.

Das klingt beinah, als hätte der Autor einen Auslöser gehabt, zumindest über das Aufhören nachzudenken, um so auf das Eigentliche des Reisens zu kommen?

Der Reisende, der früher eher an Müßiggang und Bildungsreise interessiert war, wird heute von den vermeintlichen Verlockungen der globalisierten Welt immer wieder zu neuen Enttäuschungen getrieben - selbst wenn er eigentlich vor ihnen flieht. Stefan Maelck

Hinzu kommt außerdem noch die Abscheu des klassischen Reisenden vor Massentourismus, der durch Billigairlines und Kreuzfahrtschiffe immer noch stärker das Reisen an sich pervertiert. Das ist der Ausgangspunkt für Politycki darüber nachzudenken, warum ihm Reisen in den letzten 40 Jahren so viel bedeutet hat und was daraus geworden ist.

Wie ist das Buch dann aufgebaut – nachdem Matthias Politycki sich also selbst zunächst die Gretchenfrage gestellt hat?

Politycki liefert hier keinesfalls ein Best of seiner schönsten oder gefährlichsten oder absurdesten Reisen, er gliedert das Buch eher in Begriffe, die mit dem Reisen zu tun haben. Also die Kapitel tragen Namen wie: "Die Mär vom leichten Gepäck", "Landkartenlust", "Nach Tourplan reisen", "Länder abhaken", "Trotz Einheimischer reisen", "Die Welt von hinten", "Stadtwandern", "An die Grenzen gehen", "Ein anderer werden" und so weiter...

Also viele Kapitel sagen schon im Titel, welchen Ansatz der Autor wählt und die theoretischen Überlegungen zum jeweiligen Thema werden dann anekdotenhaft mit den eigenen Erlebnissen und den Erlebnissen anderer unterfüttert. Es gibt ein kleines Figurenensemble – das kommt immer wieder zu Wort, alles Freunde und zum Teil auch Mitreisende von Politycki, die alle eine andere Sicht haben. Und so vermittelt uns das Buch nicht die Reise-Philosophie eines einzelnen sondern betrachtet den Gegenstand aus verschiedenen Perspektiven. So wird eher ein ganzes Panorama abgebildet statt nur die Binnensicht des Autors wiederzugeben – und schon dabei treffen verschiedene Vorstellungen und Kulturen aufeinander.

Wie liest sich das? Klingt ja zunächst ein wenig nach Babylonischem Stimmengewirr oder um mal Elias Canetti zu zitieren wie „Die Stimmen von Marrakesch“

Das ganze liest sich großartig – weil Politycki ein großartiger Erzähler ist, weil er einen besonderen Humor hat (wer sein Buch über die 180 Tage auf dem Kreuzfahrtschiff MS Deutschland gelesen hat – für ihn die anstrengendste Reise seines Lebens) der weiß,

dass wir mit ihm einen Autor haben, der uns fesselt und der uns mitnimmt auf eine Reise quer durch das verminte Gebiet des Reisens im eigenen Kopf. Stefan Maelck über Matthias Politycki

Und der Hinweis auf Canetti ist natürlich genau richtig – Politycki zitiert ihn des Öfteren, wie auch viele andere Autoren, die über das Reisen geschrieben haben. Und dabei umschifft er klug die Gefahren, die in so einer Textsorte stecken: weder gibt es zu viel holzhaltige Zitate, die ja immer nur beweisen, wie klug ein Autor ist oder wie gut er googlen kann, noch lässt er den Weltmann raushängen, der den Leser beschämt zu Boden blicken lässt ob der eigenen Provinzialität. Viel mehr ist sind diese 350 Seiten eine Reise durch die Geschichte und Geistesgeschichte des Reisens und zugleich durch das Leben des Autors. Und damit ist viel mehr als ein reines Sachbuch: Während die meisten Sachbücher ja unterkomplex sind und man nach den ersten Kapiteln schnell weiß, wohin es geht und dann oft noch ein paar Thesen an der Wirklichkeit abgearbeitet werden, damit ein Buch draus wird, ist dieses Buch eher überkomplex, nicht zuletzt weil es - das Thema bietet es ja quasi an - die ganze Welt behandelt.

Und trotzdem bleibt natürlich die Frage: Welche Quintessenz, welche Konsequenz zieht der Autor am Ende? Gibt er einen Ausblick auf das Reisen von Morgen?

Also Matthias Politycki wird nicht aufhören zu reisen, aber eben ganz anders. Während man noch am Anfang des 21. Jahrhunderts reiste, so Politycki, um den Blick aufs Wesentliche zu bekommen, jenseits des in der Heimat herrschenden Zeitgeists – finden wir heute "weltweit überall denselben Zeitgeist: Furcht vor Migranten, Furcht vor Populisten, Furcht vor Krieg, Furcht vor was auch immer…"

Schön fand ich noch in diesem Zusammenhang: Wenn man früher aufbrach, um das Fremde kennenzulernen und sich bis zu einem gewissen Grad daran anzupassen, ist das Fremde heute vor unserer Haustür – das Andere ist kein Sehnsuchtsziel mehr, im Gegenteil, viele suchen viel eher wieder das Eigene. Seit 2016 boomt der Tourismus in Deutschland wieder. "Wenn die Welt aus den Fugen zu geraten scheint, ist man froh um jedes Abenteuer, das sich vermeiden lässt." Und damit wird Polityckis Buch auch ein hochaktuelles über Heimat, Political Correctness und über die Verteidigung der eigenen Kultur – die dem Autor gleichermaßen wichtig erscheint wie das Weiterreisen im Geist des Kosmopolitismus.