Largo ist ein bemerkenswerter Schweizer Entwicklungsforscher. Über Jahrzehnte hat er das Aufwachsen von tausenden Kindern und Jugendlichen bis sie Erwachsene waren begleitet, dokumentiert und ausgewertet – ihre körperliche, motorische und sprachliche Entwicklung. Diese Züricher Langzeitstudien haben ihn weltweit bekannt gemacht.

In diesen Studien und in seinen Büchern nimmt er immer wieder das einzelne Kind und seine Anlagen in den Blick. Largo begreift und verteidigt das Kind als Individuum von Anfang an, das sich aktiv entwickeln will – und dabei von seiner Umwelt bestmöglich unterstützt werden kann. Um in ein Leben zu finden, das zu ihm oder ihr passt.

Erwachsenenjahre

Remo H. Largo: "Das passende Leben'" Bildrechte: S. Fischer Largos bisherige Bestseller hießen ganz schlicht Babyjahre, Kinderjahre, Jugendjahre, er hat Millionen davon verkauft. Die aktuelle Veröffentlichung als "Erwachsenenjahre" zu bezeichnen, würde für dieses umfangreiche Buch jedoch zu kurz greifen. Remo Largo weitet das Fit-Prinzip am Anfang von seinem Buch auf die gesamte Menschheitsgeschichte aus, wie über hunderttausende von Jahren Anlagen des Menschen und seine Umwelt zusammenwirken.



Mit Largo kann man in diesem Buch einfach nur darüber staunen, wie dieses hochkomplexe Wesen Mensch – mit jedem Kind, das groß wird – diese Menschheitsentwicklung vollzieht; motorisch, kognitiv, sozial, von dem ersten Blickkontakt mit seinen Eltern, wie es sich in der Sprache seiner Umgebung zurechtfindet, krabbeln und laufen lernt – all das spult sich ab, wie ein Masterplan des Lebens, und doch im eigenen Tempo und auf individuelle Weise. Bis dann das Kind, der Jugendliche, der Erwachsene an seine Grenzen – oder die seiner Umwelt kommt – und aus dem Fit-Prinzip dann eine Mis-Fit-Situation wird, wie Largo es nennt.

Der Weg zum "passenden Leben"

Largo gibt seinen Leserinnen und Lesern kein Rezept, aber wenigstens ein Werkzeug fürs passende Leben an die Hand – nämlich sich seine Grundbedürfnisse anzugucken – und wie die gelebt werden können.

Davon haben wir insgesamt sechs: körperliche Integrität gehört dazu, existentielle Sicherheit, Geborgenheit, Zuwendung und Selbstentfaltung. Largo zeigt, dass jeder von uns ganz verschieden darauf angewiesen ist, sich sicher und geschätzt zu fühlen, und dass es sich lohnt, in Krisensituationen genau zu schauen, welche Bedürfnisse nicht erfüllt werden, welche Verhaltensmuster und Gewohnheiten nicht mehr weiterhelfen, wo man sich anpassen oder auch seine Gewohnheiten, seine Perspektiven verändern muss.

Nicht gegen seine eigenen Bedürfnisse zu leben, sich nicht einreden zu lassen, nur ein bestimmter Status oder Konsum mache glücklich – das ist die Botschaft des Buches. Sich wo es geht von Leistungsdruck und anderen Normen und Erwartungen frei zu machen, die einem nicht entsprechen.

Gemeinschaften

Wie steht es im eigenen Leben um tragfähige soziale Beziehungen? Der Mensch war über 200 tausend Jahre lang in stabilen überschaubaren Familienverbänden unterwegs – inzwischen leben immer mehr Menschen in Kleinfamilien, Ein-Eltern-Familien, als Single in einer überwiegend anonymen Massengesellschaft. Was früher die Großfamilie übernahm, da springen gesellschaftliche Institutionen ein: Sozialämter, Betreuungsdienste, Pflegeeinrichtungen. Für Largo findet damit immer weniger reales Zusammenleben statt, verloren geht damit auch sozialer und kultureller Zusammenhalt. Und auch die Selbstverständlichkeit, mit Stärken und Schwächen selbstbestimmt zu leben.

Sein Ideal wäre nach "Freiheit Gleichheit Brüderlichkeit" nun die Individuelle Vielfalt in Solidarität zu leben, in einer Gemeinschaft, die ihre Stärken und Schwächen so annimmt, wie sie nun einmal sind.

Optimistische Utopie

Das Buch ist eine Empfehlung für alle, die die leise oder laute Ahnung haben, dass wir nicht irgendein Leben führen können, sondern nur das eigene. Aber auch, wer sein Dasein als Erwachsene nicht als statisch und unveränderlich hinnehmen möchte und sich für menschliche Entwicklung und Weiterentwicklung interessiert, wird in diesem Buch Nützliche Anregungen finden. Gleichzeitig ist es für all jene, die mal wieder staunen wollen – über den Menschen und seine phantastischen Möglichkeiten.