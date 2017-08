Die amerikanische Naturforscherin und Autorin Sy Montgomery hat sich aufgemacht, die Welt der Kraken zu entdecken: "Ich wollte einen Oktopus kennenlernen. Ich wollte so eine alternative Lebenswirklichkeit berühren. Ich wollte eine andere Art von Bewusstsein erkunden, wenn es das überhaupt gab. Wie fühlte es sich an, ein Oktopus zu sein?"

Montgomery hat bei ihrer Forschungsarbeit im New England Aquarium in Boston nicht nur einen, sondern gleich mehrere Oktopoden kennengelernt – und dabei echte Persönlichkeiten entdeckt. Octavia etwa, die sich nur langsam auf den Menschen einlässt, Kali, charismatisch und kontaktfreudig, oder die sanfte und eher inaktive Karma.



Montgomery lernt, mit den Kraken zu kommunizieren, sie lässt sie ihre Haut betasten und schmecken, sie kann sie am Kopf berühren ("seidig und geschmeidig wie Vanillesoße") und ihnen in die Augen sehen. Und ihr wird klar, dass sie es hier nicht mit einer gänzlich fremden Lebensform zu tun hat, sondern mit einem emotionalen Wesen, das Neugier empfinden kann, Glück, Vertrauen, Langeweile, Abneigung, Furcht oder Liebe. Oktopoden sind in der Lage, sich in andere Lebewesen hineinzuversetzen, sie können Spaß haben und schmollen, und Untersuchungen deuten sogar darauf hin, dass jeder Arm als eigenständige Persönlichkeit agiert, dass die Arme des Oktopus womöglich miteinander kommunizieren können, ohne das Gehirn einzubeziehen.