Dieses Buch hat eine außergewöhnliche Publikationsgeschichte. Der Verfasser Ulrich Beck hat es selbst nicht mehr vollendet. Er starb vor der Veröffentlichung plötzlich und unerwartet während eines Neujahrsspaziergang am 1. Januar 2015 im Englischen Garten in München. Seine engsten Mitarbeiter und Freunde haben das Buch nach seinem Tod in mühevoller Arbeit fertiggestellt, Passagen ergänzt, Gedanken präzisiert. Unter dem Titel "The Metamorphosis of the World" ist es dann 2016 zunächst auf Englisch erschienen; ein Indiz dafür, wie sehr sich Beck in einer internationalen Wissenschafts-Community, in der über alle Grenzen hinweg Englisch gesprochen wurde, verankert sah.

Unsere moderne Gesellschaft produziert enorme Risiken

Überfordert von der neuen Realität

Globales Problem - der Klimawandel Bildrechte: colourbox.com Deutlich wird diese fundamentale Transformation etwa auch in der Fortpflanzungsmedizin. Beck schaut auf Paare, die unfruchtbar sind, aber dennoch Kinder haben wollen. Es ist ein unschuldiger und verständlicher Wunsch, dem nichts Verwerfliches anhaftet. Aber was sind die Konsequenzen? Die Begegnung von Mann und Frau ist unnötig geworden, um ein Kind zu zeugen. Es gibt anonyme Samenspender, indische Leihmütter. Die Menschen sind zu Göttern wider Willen geworden, schreibt Beck. Sie haben eine neue Realität geschaffen, die sie denkend gar nicht mehr einholen können. Es ist eine Realität, die immer neue moralische Fragen aufwirft, die zur Überforderung werden.

Der Autor Ulrich Beck Bildrechte: IMAGO Das sind bedeutungsschwere Sätze. Aber düster ist das Buch nicht. Beck ist weder Pessimist noch Optimist. Er liefert stattdessen die Beschreibung eines Staus quo – möglichst genau, ohne daran unmittelbar eine Bewertung anzuschließen. Der Begriff der Metamorphose sagt für ihn nichts darüber, ob die Transformation zum Guten oder zum Schlechten führt. Der Klimawandel kann bewirken, dass unser Lebensumfeld zerstört wird. Er kann aber auch ein radikales Umdenken in Gang setzen. Beck entwickelt dafür den Begriff der "emanzipatorischen Katastrophe". Als solch eine "emanzipatorische Katastrophe" betrachtet er auch den Zweiten Weltkrieg. Denn erst der Schock des fürchterlichen Geschehens habe dazu geführt, dass Institutionen wie die UNO gegründet wurden, dass die europäischen Länder zueinander fanden. Die Frage, die sich jedoch heute stellt: Hat die sich anbahnende Klimakatastrophe die gleiche kathartische Wirkung?

Die Forderung nach einem globalen Bewusstsein

Quo vadis? Bildrechte: dpa Beck gibt keine Antwort. Anders als in der Biologie, wo wir wissen, dass aus der Raupe ein Schmetterling wird, kennen wir nicht das Ende der Metamorphose, von der Beck erzählt. Klar aber ist, dass die fundamentale Veränderung der Welt dazu führt, dass wir näher zusammenrücken. Eine Klimakatastrophe würde uns alle betreffen. Sie macht nicht an Landesgrenzen halt und lässt sich auch nicht in den Grenzen des Nationalstaates, durch nationale Regierungen also, bekämpfen. Gefordert ist mithin ein globales Bewusstsein. Zum Ende hin merkt man dem Buch durchaus an, dass Ulrich Beck es nicht fertigstellen konnte. Da bleiben einige Gedanken in der Luft hängen. Aber seine große Analyse liefert viel Stoff, um weiterzudenken. Das müssen jetzt andere tun.