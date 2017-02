Umberto Eco war ein intellektueller Tausendsassa: Neben seinen theoretischen Werken zur Semiotik und Philosophie hat er historische Romane vorgelegt, die ihn zum Weltstar machten.

Mit seinem Roman "Der Name der Rose", verfilmt mit Sean Connery, wurde Umberto Eco weltberühmt Bildrechte: dpa Als spitzfindiger Alltagsbeobachter, der Phänomene der Gegenwart dechiffriert, trat er in seinen Kolumnen für das Nachrichtenmagazin L’Espresso hervor. Eine neue Auswahl dieser Texte ist jetzt in dem Band "Pape Satàn" erschienen. Es handelt sich um Miniaturen, die zwischen 2000 und 2015 entstanden sind und kurz nach Ecos Tod im Februar 2016 in Italien herauskamen und sofort zum Bestseller wurden.

Fundierte Kritik

Beeindruckend ist vor allem seine Haltung. In seinen Deutungen legt der große Zeichentheoretiker immer wieder eine Mischung aus Erkenntnislust, Gelehrsamkeit, Demut, großer intellektueller Freiheit und Witz an den Tag. Selbst ein Pionier des Computers und Experte für das Speichern von Wissen, steht er dem Internet eher kritisch gegenüber, weil es jahrhundertealte Ordnungsprinzipien einebnet, Hierarchien auflöst und den Unterschied zwischen Fiktion und Realität verwischt. Eco verteidigt die Figur des Lehrers, der nicht nur Kenntnisse vermitteln, sondern mit seinen Schülern in einen Dialog treten und sie bilden soll.

Bildung und Argumente

Umberto Eco: "Pape Satàn"

Chroniken einer flüssigen Gesellschaft oder Die Kunst, die Welt zu verstehen Bildrechte: Hanser In einer Zeit, in der Meinungen und haarsträubende Verschwörungstheorien durch das Netz einen ungeahnten Echoraum erhalten, betont Eco die Notwendigkeit von Bildung und Argumentation. Er vergleicht Twitter mit einer schmuddeligen Sportbar am Stadtrand, in der jeder Dorftrottel seine wirren Gedanken verbreiten kann.



Aus seiner eigenen Biographie weiß der Philosoph, wie zentral tatsächliche Erfahrungen sind, die nicht medial vermittelt werden. Besonders alarmierend findet er den Zerfall der Öffentlichkeit. Er greift einen Begriff des Soziologen Zygmunt Baumann auf und spricht von der "flüssigen Gesellschaft". Auch in Italien herrsche ein überbordender Individualismus, bei dem jeder den anderen als Gegner empfindet und das Sich-Zeigen zu einem Wert wird.

Kaum eine Stimme fehlt in Europa so sehr, wie die von Umberto Eco. Maike Albath