Eingebettet in das "Avengers"-Universum erscheint dieser neue Spiderman wie ein Superhero-Azubi, der gern bei den ganz Großen mitspielen will. So lebt er in zwei Welten: schüchtern auf dem Schulhof, heldenhaft auf den Straßen im Kampf gegen das Böse, angeleitet vom Vorbild "Iron Man" Tony Stark (Robert Downey Jr.).