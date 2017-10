Die Zeichnungen des Tom of Finland, seine uniformierten Polizisten, seine Lederkerle, seine muskulösen Matrosen sind weltweit zu schwulen Ikonen geworden, zu Symbolen einer eigenständigen, fantasievollen Kultur und somit auch eines neuen, homosexuellen Selbstbewusstseins. Doch so unbekannt wie sein echter Name – Touko Laaksonen – ist auch seine Biografie.