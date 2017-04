Immer mehr geflüchtete junge Männer rutschen in die Prostitution ab. Diese Meldung erschreckte vor kurzem die Öffentlichkeit. Dem aus Peru stammenden, in Köln lebenden Regisseur Martin Hawie ist diese Szene schon viel früher aufgefallen, er fragte sich, wer diese Jungen sind, die ihren Körper verkaufen. Nach langer Recherche, nach vielen Gesprächen entstand sein intensiver, auch auf der Berlinale gezeigter, in strengem schwarz-weiß gedrehter Spielfilm "Toro".