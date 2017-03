Seasick Steve

Der amerikanische Bluesmusiker Seasick Steve hat nach seinem ersten Auftritt bei Jools Holland 2006 die Netzseiten lahmgelegt. Danach ging sein zweites Album "Dog House Music" durch die Decke. Hundehüttenmusik. Von einem damals 65-jährigen Vollbarträger in Jeanslatzhose, der aussah, als wäre er der vergessene Cousin von ZZ Top. Einer, der ein Leben als Hobo hinter sich hatte, Gefängnisse auch von innen kennt, nach einem Herzinfarkt im Jahr 2000 nach Norwegen zog und seit dem Erfolg von "Dog House" regelmäßig großartige Platten abliefert. Einer, der im Sattel bleiben will. Nicht umsonst heißt sein aktuelles Album "Keepin' The Horse Between Me And The Ground". Seasick Steve's Tour im Oktober 2016 war komplett ausverkauft, jetzt kommt er wieder. Wir satteln die Pferde.

Termine: 28.04.2017 Dresden, Schlachthof

30.04.2017 Erfurt, Stadtgarten



Die Regierung

Die Regierung Bildrechte: DQ Agency/Die Regierung

Deutschland hat wieder eine Regierung. Wurde ja auch Zeit. Wie wir die vermisst haben. Eine Regierung, die uns keine falschen Versprechungen macht. Eine Regierung die uns nicht willkürlich die Konzertkartenkosten und die Vergnügungssteuer erhöht. Eine Regierung, die darüber singt, was wirklich los ist. Die Regierung ist nicht nur ein Sonderfall der Hamburger Schule sondern auch ein Glücksfall. Im Grunde hat die Band um Tilmann Rossmy den Boden bereitet für Tocotronic, Die Sterne und Blumfeld. 1984 starteten sie mit dem Debüt "Supermüll", danach folgten Alben wie "Unten" und "So drauf und So allein". Und jetzt kommt das würdige Alterswerk, das heißt "Raus" und ist auch so gemeint. Immerhin wird Rossmy nächstes Jahr 60 - also "Raus" aus dem Musikbusiness, zu dem sie nie wirklich gehörten. Kurz zurückkehren und danach gleich wieder zu verschwinden, das ist Haltung. Nach dem Konzert werden wir uns fragen, ob wir das nur geträumt haben.

Termine: 20.04..2017 Leipzig, Werk 2



Miramode Orchestra

Noch was Feines gefällig? Das Miramode Orchestra überzeugt mit Jazz, Electronica und Groove. Sieben Leute, die ihrem großartigen Debüt namens "Restless City" jetzt das Album "Tumbler" nachfolgen lassen. Man erinnert sich an 4 Hero, an Cinematic Orchestra, an Bon Iver. Und dann kommt das Ganze auch noch aus Berlin. Ein Song heißt "Mice in the Kindergarden". Das könnte der Name einer neuen Welle werden. Was sag ich: einer Bewegung!

Termine: 22.4. Dresden, Tonne

6.5. Halle, Frankesche Stiftungen



Ephemerals

Guter moderner Soul gefällig? Seit ihrem Debüt-Album "Nothing is Easy" vor einigen Jahren ist der Stern der Soul-Band Ephemerals stetig gestiegen. Mit dem neuem Album "Egg Tooth" hat die Band ihrem Sound neue Elemente und Einflüsse hinzugefügt. So gibt’s neben Jazz, Afrobeat und Psychedelia natürlich altbekannten Soul und R'n'B. An der ursprünglichen Sieben-Mann-Besetzung hat sich jedoch nichts geändert. Live sind die Ephemerals noch besser als auf ihren Platten

Termine: 19.04. Erfurt, Franz Mehlhose

Christiane Rösinger

Christiane Rösinger Bildrechte: dpa Endlich - da ist sie wieder. Nach ihrem Debütsoloalbum "Songs Of L. And Hate" jetzt Lieder ohne Leiden von Christiane Rösinger, der Gottmutter des deutschen Wundenleckens. Eine Heldin, die einst mit Almuth Klotz die Lassie Singers betrieb und das Label Flittchen Records gründete, nachdem es bei der großen Plattenfirma nicht mehr lief. Ihr musikalischer Direktor ist mal wieder Andreas Spechtl von Ja, Panik und ihr neues Label ist Staatsakt, das beste deutsche Label der Stunde. Das, wo auch "Raus" von Die Regierung erscheint. Besonders der Gentrifizierungs-Stampfer "Eigentumswohnung" erinnert an klassische Lassie Singers. Insgesamt ein starkes Album einer aufrechten Kämpferin für das Lied, das uns mitnimmt, auch wenn's ganz ohne Leiden nicht geht.

Termine: 1.4.2017 Berlin, HAU1

13.4.2017 Leipzig, Werk 2