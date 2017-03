Austra

Bildrechte: Killbeatmusic Dass die Revolution tanzbar sein müsse, das hat ja schon Heiner Müller Ende der 1980er gefordert. Die kanadische Band Austra findet das auch: "Future Politics" heißt das dritte Album der Band und ist auch was für Politikverdrossene. Sängerin Katie Stelmanis hat das Album komplett selbst geschrieben und produziert. Wer auf die Moll-Akkorde von The XX steht könnte auch bei Austra fündig werden, Hits gibt’s jede Menge. Keine düsteren Dystopien – mehr Hoffnung , mehr Radikalität – so könnte man die elf neuen Songs beschreiben. Seit dem zweiten, gefeierten Album "Olympia" ist die Band quasi ununterbrochen auf Tour – was bedeutet: das Austra live immer besser werden.

Termine: 08.3.2017 Berlin, Astra

10.3.2017 Leipzig, Conne Island



Beginner

Bildrechte: IMAGO Beginner sind wieder da. Früher hießen sie mal Absolute Beginner und hatten ihren größten Hit mit "Liebeslied". Dann trennten sie sich und Eisi Eiz wurde Jan Delay, einer der erfolgreichsten Musiker und Styler des Landes. Fast 20 Jahre nach dem Beginner-Erfolgsalbum "Bambule" und 13 Jahre nach "Blast Action Heroe"s heißt Jan Delay zumindest teilzeit wieder Eizi Eis, Dennis Lisk ist Denyo und Guido Weiß ist DJ Mad und das neue Album heißt "Advanced Chemistry". Deutscher Hip Hop für die Generation, die mittlerweile selbst Kinder hat und sich für den Konzertabend rechtzeitig einen Babysitter besorgen sollte.

Termine: 13.3.Erfurt, Thüringenhalle

14.3.Leipzig, Haus Auensee

15.3.Dresden, Alter Schlachthof

Schnipo Schranke

Bildrechte: IMAGO Für alle, die die Lassie Singers vermissen und die sich schon auf den April freuen, weil da Christiane Rösinger wieder auf Tour kommt, gibt es im März schon die Erbinnen der Lassies: Schnipo Schranke. Schnipo Schranke sind: ne Kurze und ne Kranke – zumindest singen sie das selbst. Im richtigen Leben heißen die Musikerinnen Daniela Reis und Fritzi Ernst. "Rare" heißt das zweite Album von Schnipo Schranke und setzt dort an, wo das Debut "Satt" 2015 aufhörte. Mit Pop, Chanson und Neue Deutsche Welle wurde ihnen schon bescheinigt wie eine Mischung aus Rainald Grebe und Charlotte Roche zu klingen, keine Peinlichkeit ist peinlich genug, als dass sie nicht in einen Song passen würde. Aber beschreiben kann man den Wahnsinn eigentlich gar nicht!

Termine: 15.3.17 Leipzig - Conne Island

16.3.17 Dresden - Beatpol

17.3.17 Berlin - So36

David Munyon

Bildrechte: IMAGO Manchmal hilft nicht einmal eine Eloge eines populären Publizisten wie Christoph Dieckmann, der 1994 einen glühenden Text über den amerikanischen Musiker David Munyon verfasste – Munyon ist bis heute eines der best gehüteten Geheimnisse – jedoch mit dem Effekt, dass so ziemlich jeder, der handgemachte Musik liebt und irgendwie auf ihn stößt, ziemlich schnell zum Fan wird und sich alle CDs besorgt und natürlich auf Konzerte dieses besonderen Musikers geht. Munyon ist inzwischen 64, lebt in Deutschland und hat sich drei Jahre Zeit gelassen für seine neues Album "Clark". "Clark" wurde in Chemnitz von Sebastian Linke produziert und ist mit Unterstützung vieler Fans finanziert worden.

Als Vietnam Veteran und Ex-Junkie schöpft Munyon aus seinem großen Repertoire an Geschichten, poetisch sind sie schon, aber nie erfunden. 1967 begann Munyon in Kalifornien Musik zu machen, The Grapes of Wrath hieß seine erste Band benannt nach John Steinbecks Roman "Die Früchte des Zorns". Munyon ist in seinen Liedern neben Steinbeck auch den Südtstaaten-Autoren William Faulkner und Tenessee Williams sehr nah. Die ersten beiden CDs seiner Bootleg Series wird er auch im Gepäck haben, wenn er wieder in kleinen feinen Clubs zu sehen sein wird. Tipp des Monats!

Termine: 12.3. Dresden, Dreikönigskirche

16.3. Berlin, Terzo Mondo

17.3. Leipzig, UT Connewitz

19.3. Lochwitz, Weidengrund

20.3. Zwickau, Lutherkeller

22.3. Erfurt, Museumskeller