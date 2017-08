"Träum was Schönes" – mit diesen Worten verabschiedete sich die liebevolle Mutter von ihrem kleinen Sohn Massimo. Am nächsten Morgen ist die Frau tot. Noch nach vierzig Jahren hat Massimo, inzwischen ein gefeierter Journalist, den Verlust nicht überwunden, er leidet unter Panikattacken und Bindungsunfähigkeit. Immer wieder blickt er in seine Kindheit zurück, in die Zeit der Ratlosigkeit und Verlassenheit, als niemand die richtigen Worte für ihn fand.