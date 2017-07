Salimata und ihr Mann Paul sind glückliche Migranten in Frankreich, bauen sich gerade eine Existenz mit einem kleinen Blumenladen auf. Ihr großer Wunsch nach einem Kind allerdings geht nicht in Erfüllung, also bemühen sie sich um eine Adoption. Als ihnen ein weißes Baby angeboten wird, zögern sie keinen Augenblick. Warum auch, sollte man meinen, umgekehrt wäre das doch auch kein großes Thema: weiße Eltern mit einem schwarzen Adoptiv-Kind.