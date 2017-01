Die Heiligen Drei Könige

Der Dreikönigenschrein im Kölner Dom. Bildrechte: IMAGO

Nach einer siegreichen Schlacht gegen die Mailänder brachte der Kölner Bischof Reinhard von Dassel die Gebeine 1164 als Geschenk Kaiser Barbarossas in seine Heimatstadt. Schnell wurde Köln durch ihren Besitz zu einem Wallfahrtsort. Pilger aus allen Teilen Europas kamen in die Stadt. Sie hofften auf Heilung von schweren Krankheiten, auf Vergebung ihrer Sünden, auf die Reduzierung ihrer Höllenstrafen. In der Folge begann man 1248 mit dem sechs Jahrhunderte währenden Bau eines neuen Doms, fünfschiffig und mit einem gewaltigen Innenraum für den unablässigen Strom der Pilger. Unter dem Chordach des Kölner Doms, das 1322 vollendet wurde, entstand die wohl bedeutendste Goldschmiedearbeit des Mittelalters: der Dreikönigenschrein, der die Gebeine der drei Könige von nun an beherbergte. 30 Jahre lang soll der berühmte mittelalterliche Künstler Nikolaus von Verdun an ihm gearbeitet haben.