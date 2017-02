Beim ersten Aufeinandertreffen werden, mehr unbewusst, jene Merkmale abgeprüft, die auf die Gesundheit der Gene des potentiellen Partners schließen lassen. Auch wird vom Gegenüber zunächst eine regelrechte Duftprobe entnommen. Informationsbotenstoffe, die Pheromone, übermitteln, was in den Genen steckt. Sie verraten, ob wir den Anderen "gut riechen können“. Das ist dann der Fall, wenn sich unser Gegenüber genetisch unterscheidet. Die Faustregel: je genetisch verschiedener zwei Menschen sind, umso besser passen sie zusammen. Denn zukünftiger Nachwuchs ist dann besser gegen Krankheiten, Bakterien und Parasiten gewappnet. Allerdings ziehen sich nicht nur Gegensätze an. Annegret Wolf, Psychologin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg beschreibt es so: