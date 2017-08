Es ist die Blaue Holzbiene, antwortet er dann. Auch in Thüringen und Sachsen-Anhalt wird sie inzwischen regelmäßig gesehen. Größer als eine Hummel ist sie, kleiner als eine Hornisse und zu Hause eigentlich im Mittelmeerraum, so Sievert. “Man weiß nicht so ganz genau, wann sie hier angekommen ist. Also die Ausbreitung ist seit den 80er-Jahren in Deutschland, erst im Süden, in den Weinanbaugebieten und hat sich dann mehr und mehr ausgebreitet. Die ersten Funde in Sachsen gab es wahrscheinlich 2005, da gab es die ersten Meldungen. In Leipzig seit 2013 und da hatten wir einige Dutzend Meldungen gehabt.“