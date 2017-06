Da ich nicht überall einen Auwald habe, aber oft einen Laubwaldrand, der an eine Wiese grenzt, kann ich Glühwürmchen auch oft an Wiesen- und Waldrändern finden, in dem Übergangsbereich. Und ich finde sie auch in Parkanlagen, wenn es dort Bereiche gibt, wo das Laub liegen bleibt.

In solchen Fällen bittet Matthias Nuß vom NABU, die Orte festzuhalten. Seit zehn Jahren sammelt der NABU auf insekten-sachsen.de, um herauszufinden, wo genau die leuchtenden Tierchen vorkommen. Die seien zwar nicht akut gefährdet, aber noch relativ unerforscht. Trotz tausender Beobachtungen gibt es noch immer weiße Flecken auf der sächsischen Glühwürmchenkarte. “Nach zehn Jahren möchten wir wissen, ob die Glühwürmchen dort, wo sie vor zehn Jahren gesichtet wurden, heute immer noch vorkommen“, so Matthias Nuß. Und dabei können eben auch Nachtschwärmer helfen, immer dem Leuchten nach. Wer das mit anderen gemeinsam tun möchte, der kann sich den Glühwürmchen-Exkursionen des NABU Sachsen anschließen. Die finden am 23. Juni 2017 21.30 Uhr in Hohenprießnitz und am 1. Juli 2017 in Leipzig statt. Die Bestimmung ist übrigens ganz einfach. Alles was leuchtet und fliegt ist ein Glühwürmchen.