Das berühmte russische Alexandrow-Ensemble hat am Donnerstag erstmals wieder seit dem tragischen Tod Dutzender Mitglieder auf der Bühne gestanden. Das Militär-Ensemble trat in Moskau mit zahlreichen neuen Sängern und Tänzern auf. Zum Neustart der Künstlertruppe sagte der stellvertretende russische Verteidigungsminister Nikolai Pankow, die Tragödie am 25. Dezember habe Freunden das Leben gekostet und es sei "unsere Pflicht ihnen gegenüber, das einzigartige Ensemble zu bewahren". Den Alexandrow-Chor schnell wieder herzustellen, sei eine der Prioritäten des Ministeriums gewesen.