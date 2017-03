Polnische Journalisten fordern Ende der Nazivergleiche

Sorgt ein Thema ganz besonders für böses Blut, scheuen die Verleger auch nicht vor schockierenden Fotomontagen mit SS-Uniformen, Hakenkreuzen und ähnlichen Requisiten zurück - so auch nach der Verlängerung der Amtszeit des EU-Ratspräsidenten Donald Tusk, die die PiS-Regierung mit allen Mitteln verhindern wollte. Um die angebliche deutsche Dominanz in Europa zu bebildern, griff die nationalkonservative "Gazeta Polska" besonders tief in die Trickkiste. Auf ihrer Titelseite zeigte sie eine Straßenbahn mit dem Schild "Nur für deutsche Fahrgäste" mit dem davor stehenden Tusk in Wehrmachtsuniform und einer freudig lachenden Merkel. Straßenbahnen mit Abteilen nur für Deutsche hatte es während der deutschen Besatzung 1939-1945 gegeben - ein Bild, das fast jeder Pole aus Kriegsfilmen kennt.