Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Libuše Šafránková hat im Sommer 2013 ihren 60. Geburtstag gefeiert. Noch immer dreht sie Filme, einer davon ist "Elixír und Halíbela" (2003). Darin spielt Šafránková die Hexe Halíbela. Jahrzehntelang war sie außerdem auf allen wichtigen Prager Theaterbühnen zu sehen. Die gebürtige Brünnerin ist verheiratet mit dem Schauspieler Josef Abrhám, der in Deutschland vor allem durch seine Rolle als Dr. Blažej in "Das Krankenhaus am Rande der Stadt" bekannt ist. In dem weit über Tschechien hinaus bekannten, mit dem "Oscar" ausgezeichneten Film "Kolja" spielte sie die Klara. Für diese Rolle wurde ihr in Tschechien der "Goldene Löwe" verliehen.

Bildrechte: MDR/Martin Kubica