Polen/Belarus Endstation Brest

Das Programm ist jeden Tag das gleiche: Um acht Uhr morgens besteigen hunderte Tschetschenen im belarussischen Brest den Zug zum nahegelegenen Grenzübergang zu Polen. Neunzehn Minuten dauert die Fahrt. Nach Stunden in der Warteschlage werden sie dort von polnischen Grenzern abgewiesen und fahren am Nachmittag zurück. Dort übernachten ganze Familien in der überfüllten Bahnhofshalle.

Andere haben zu horrenden Summen kleine Wohnungen in den Außenbezirken der Stadt gemietet. Das tägliche Schauspiel steht für ein neues Flüchtlingsproblem an der EU-Außengrenze. Eines, für das sich niemand zuständig fühlt. Europa will die Tschetschenen nicht in den Schengen-Raum lassen, Belarus will sie nicht im Land haben und in ihrer Heimat droht vielen Verfolgung, Folter und Tod. Und so ist die Bahnhofshalle in Brest zur Endstation für über Tausend Tschetschenen geworden.