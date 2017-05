Bosnien: Die Kinder von Sarajevo

Armin Stankovic, einer der Waisenjungen, die 1992 in Zerbst auf dem Flughafen ankamen, arbeitet heute bei einer Bank. In seiner Freizeit arbeitet er leidenschaftlich als Fußballtrainer im SOS-Kinderdorf, in dem er nach seiner Rückkehr nach Bosnien aufwuchs. Er will etwas von der Zuwendung, die ihm zuteil wurde und seinen Erfahrungen an benachteiligte Jugendliche weitergeben. Bildrechte: OPEN hous media