Die Ereignisse rund um die Annexion der Krim 2014 zeigen ganz klar, dass es keine Garantien mehr dafür gibt, dass eines Tages russische Truppen nicht auch in Belarus einfallen könnten. So wie es damals die russischen Soldaten ohne Hoheitsabzeichen auf der grünen Uniform auf der Krim taten.

Russlands Präsident Putin und sein weißrussischer Kollege Lukaschenko. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Aber wie zeigt man, dass man belarussisch ist? Ganz einfach: mit der Muttersprache. Eine Kehrtwende folgte - auf offizieller Ebene und in den Köpfen vieler Belarussen. So hielt Lukaschenko im Sommer 2014 seine Rede anlässlich des Tages der Unabhängigkeit auf Belarussisch. Das hatte er zuvor noch nie gemacht. Belarussisch wurde so zum verbalen Schild gegen Russland. Und mehr noch: In seiner Ansprache warnte er vor den Gefahren aus dem Westen und Osten - vor allem aber davor, dass man sich von Russland abgrenzen müsse.