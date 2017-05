Heute im Osten: Die Debatte um die doppelte Staatsangehörigkeit ist seit dem Referendum in der Türkei wieder im Mittelpunkt der deutschen Diskussion. Insbesondere, weil viele türkischstämmige Doppelpässler für das Referendum und damit für mehr Macht für Präsident Erdogan gestimmt haben, obwohl sie in Deutschland leben. Viele Politiker fordern, die Doppelpässler sollen eine Staatsangehörigkeit abgeben. Wäre es damit getan?

Thomas Faist: Da wird viel heiße Luft gemacht. Ich sehe das große Problem nicht, weshalb man in der Frage der doppelten Staatsangehörigkeit etwas regeln muss. Man will vermutlich nur den populistischen Strömungen den Wind aus den Segeln nehmen, denn so eine Staatsangehörigkeit kann ja emotional aufgeladen sein. Sie kann den Menschen auf der anderen Seite nützlich sein. Nämlich, wenn ich mir noch etwas verspreche von ihr. Stichwort: Reisefreiheit, Erben, Eigentum kaufen. Warum sollen diese Menschen denn nicht zwei Staatsangehörigkeiten haben? Das mit dem Wahlrecht kann man doch trotzdem limitieren. So wie das in anderen Ländern gemacht wird, wo man sagt: Dort, wo ihr nicht wohnt, dürft ihr auch nicht wählen - Staatsbürgerschaft light ist das.

Das heißt, vielen geht es um ganz praktische Vorteile durch zwei Pässe? Gar nicht um das doppelte Wahlrecht?

Was die politische Überinklusion betrifft - dass man also über die Gesetze in mehreren Ländern mitbestimmt - führen wir eine abgehobene Debatte. Da werden Ängste produziert, die so bisher kaum eingetreten sind. Etliche Länder haben Vorkehrungen gegen diese Überinklusion getroffen. Wenn man zum Beispiel die venezolanische und die spanische Staatsbürgerschaft hat, darf man nicht in Spanien wählen, wenn man in Venezuela lebt. Das zeigt, dass man das ganz einfach regeln kann, wenn man diese Ängste wirklich hat. Die Frage der Unterinklusion - also wenn Menschen keinen Einfluss auf die Gesetzgebung des Landes haben, in dem sie leben, weil sie keine Staatsbürger sind - die ist gar nicht abgehoben. Das ist ein Problem.

Warum tut sich Deutschland so schwer mit der doppelten Staatsbürgerschaft?