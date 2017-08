Im Kosovo liegen viele mittelalterliche serbische Klöster und Schlachtfelder. Die wechselnden Regierungen im serbischen Belgrad wollten aus diesem Grund in der Vergangenheit diese Region zurückhaben. Für den Fall einer Teilung meldete auch die albanische Seite Begehrlichkeiten an. Die Regierung in Tirana schlug vor, die auf bis zu 100.000 Albanern geschätzte Minderheit in Südserbien dem Kosovo anzugliedern.