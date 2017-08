Polnische Fußballfans erinnern mit Kopfschuss-Plakat an Nazi-Verbrechen

Kontroverse um die Form des Gedenkens

Ganz Polen gedenkt jedes Jahr am 1. August der Opfer des Warschauer Aufstandes. Warschau etwa ruft ihn mit der "Stunde W" – um 17:00 Uhr – in Erinnerung. Die Stadt hält inne. Mit einer Schweigeminute erweisen die Bürger Warschaus den gefallenen und überlebenden Aufständischen die Ehre.

Erinnerung als Schockerlebnis? Inszenierung einer Hinrichtungszene von Legia Warschau Fans Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Doch ob eine Kopfschussszene, wie sie die polnischen Fußballfans gezeigt haben, der richtige Weg ist, um an die Opfer und Verbrechen der Nazi-Zeit zu erinnern, darüber gehen die Meinungen in Polen auseiander. Viele Polen sind empört über die Aktion der Legia-Fans, andere begrüßen auch dieses Gedenkritual. "Dank dieser Botschaft weiß nun die ganze Welt über die NS-Verbrechen in Warschau Bescheid", heißt es im polnischen Fernsehsender TVN. Auch PiS-Abgeordnete Krystyna Pawlowicz nimmt die Legia-Fans in Schutz: "Wie kann etwas, was für den Stolz der Polen steht, wie dieses nichtkommerzielle und schockierende Plakat, welches an die tragische Geschichte der Polen erinnert, überhaupt Gegenstand irgendwelcher Strafen sein?", schreibt sie auf Facebook.

Hass-Symbol Deutschland

Gedenken an den 72. Jahrestag des Warschauer Aufstands Bildrechte: IMAGO Gegner dieser Plakat-Aktion sehen die Botschaft kritisch. Das war keine Ehrerbietung an die Opfer der Warschauer Aufstands, sagte der polnische Soziologe und Historiker Prof. Paweł Śpiewak gegenüber dem TV-Sender TVN: "Auf dem Plakat sieht man keine Aufständler oder zivile Opfer. Es wird ein Deutscher gezeigt, der eine Figur des Hasses darstellt. Niemand kann den Deutschen die Verantwortung nehmen, was damals passiert ist. Aber ob man so die polnischen Helden würdigt, das ich glaube nicht. Ich habe mit vielen Aufständlern gesprochen und auch ihnen gefällt die Sprache der Legia-Fans nicht."

Spiewak ist besorgt über die aktuelle Hass-Entwicklung gegenüber Deutschland:

Diese antideutsche Strömung hat eine lange Tradition in Polen. Jetzt kehrt dieser Trend zurück, aber auf andere Weise: Es wird laut um die Forderung auf Reparationszahlungen von Deutschland für die Schäden im Zweiten Weltkrieg – und dieses Plakat im Stadion. Heute dominiert ein antideutsches und antieuropäisches Bild. Paweł Śpiewak, polnischer Soziologe und Historiker

Legia Warschau gefürchtete Ultras

Polen hat eine der gefährlichsten Hooligan-Szenen in Europa. Die Legia-Fanszene gerät regelmäßig wegen Gewalt-Exzessen und rassistischer sowie antisemitischer Vorfälle in Verruf. Im September 2016 fielen Legia-Fans unangenehm in der Champions-League-Gruppenphase gegen Borussia Dortmund auf. Dort hatten sie versucht den BVB-Gästeblock zu stürmen.

Twitter-Post zu Legia Warschau Choreo Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK War die provokante Plakat-Aktion diesmal bloß gelebte Erinnerungskultur oder gelebter Nationalismus? Ein Nationalismus, der weit am rechten Rand fischt. Denn eigentlich, so stellten einige Nutzer auf Twitter fest, ist die Fankurve von Legia Warschau fest in der Hand von Faschisten.

Fanschals von Legia Warschau Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auch Hakenkreuze und SS-Runen sind auf Fanutensilien keine selten gesehenen Symbole. Die UEFA bestraft Fußballvereine oft für politische Symbole bei Spielen. Laut Associated Press könnte Legia Warschau nun eine hohe Disziplinargebühr aufgrund des "illegalen Banners" im Stadion drohen.

Für diese Fan-Choreo musste Legia Warschau 82.000 Dollar zahlen Bildrechte: dpa Es ist nicht das erste Mal, dass ein Banner bei einem Legia-Spiel den Club in Schwierigkeiten bringt. Im Jahr 2014 musste der Verein eine Geldstrafe in Höhe von rund 82.000 US-Dollar zahlen, nachdem Fans ein Banner ausgebreitet hatten, das die UEFA als ein Schwein darstellte und andeutete, die Organisation sei korrupt.