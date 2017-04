Politikprofessor Robert Kelly mit seinen Kindern Marion und James in ihrem legendären BBC-Interview.

Politikprofessor Robert Kelly mit seinen Kindern Marion und James in ihrem legendären BBC-Interview.

Politikprofessor Robert Kelly mit seinen Kindern Marion und James in ihrem legendären BBC-Interview. Bildrechte: Youtube/BBC

Anfang März hat Marion Kelly das Internet im Sturm erobert. In einem knallgelben Pullover watschelte die Vierjährige damals durch das Arbeitszimmer ihres Vaters Robert. Der schob seine fröhliche Tochter sichtlich irritiert beiseite, während im Hintergrund schon Marions Bruder James in einem Baby-Laufwagen ins Bild stapfte. Als dann noch die Mutter der beiden panisch durch die Tür gerutscht kam, war das Chaos perfekt - und auch der virale Hit. Denn die ganze Szene trug sich während eines Live-Interviews des Korea-Experten Robert Kelly mit dem britschen Nachrichtensender BBC zu.

Nun haben Robert und Marion Kelly vielleicht würdige Nachfolger gefunden: Nils Ušakovs und eine schwarze Katze. Ušakovs ist seit 2009 Bürgermeister der lettischen Hauptstadt Riga und ein reger Nutzer von sozialen Medien: auf Facebook, Twitter, Instagram und Youtube lässt er seine Follower an seiner Arbeit teilhaben. Und er beantwortet auch Fragen in sogenannten "Q&A-Videos", also Frage-Antwort-Filmchen. Star des letzten Clips war nun aber jene schwarze Katze.