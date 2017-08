"Mascha und der Bär": eine Urlaubsskizze als Welterfolg

Jahre später wurden aus Kusokows Skizzen eine neue Animationsserie für das Internet, 2009 war das. "Mascha und der Bär", so der Titel der Sendung, ist seitdem zum globalen Phänomen geworden. In 25 Ländern läuft die Serie bereits, seit 2013 auch im KiKA. Die meisten Fans haben Mascha und ihr Bär in Russland. Besonders beliebt ist die Serie aber auch in Deutschland, Malaysia, Australien, in den USA, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Türkei.