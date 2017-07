Die Mini-Trumps in Osteuropa: Bulgariens Veselin Mareshki

Wenn Veselin Mareshki einmal in Fahrt kommt, dann wird es ruppig: Er wolle den "Dreck rauskehren", wiederholt der 50-jährige immer wieder seine zentrale Botschaft gegen die allgegenwärtige Korruption in Bulgarien. Außerdem wolle er die Migration in sein Land stoppen und drumherum Zäune errichten lassen.