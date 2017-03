Ich denke, dass Polen, die fit sind und im Geschäftsleben gut klar kommen, bleiben werden. Man muss dazu auch sagen, dass die Prozeduren zur Firmengründung hier sehr einfach sind und die Behörden einem bei Problemen helfen und nicht Steine in den Weg legen. Die Briten fürchten am meisten, dass nach dem Brexit das Kapital wieder von den Inseln abgezogen wird. Und da wir Polen sehr geschäftstüchtig und sehr fleißig sind, werden Firmen, die sich schon einen guten Stand erarbeitet haben, eher dableiben, weil sie recht gute Gewinne abwerfen und damit auch ordentlich Steuern zahlen und Arbeitsplätze bieten.

Solchen Vorfälle kommen vereinzelt noch vor, aber eher in Form von Hassrede im Internet oder bösen Sprüchen am Arbeitsplatz. Die Lage hat sich deutlich verbessert seit der Zeit unmittelbar nach der Abstimmung. Damals haben viele Polen Sätze gehört wie "Wann packst du endlich deine Koffer?" Aber schon damals haben viele Briten uns geschrieben und sich für das inakzeptable Verhalten ihrer Landsleute entschuldigt. Außerdem wissen die Briten selber nicht, was sie nach dem Brexit erwartet. Selbst Premierministerin May wird vielleicht überrascht sein, wie das Land in zwei oder vier Jahren aussieht.