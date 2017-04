Baikonur Nachschub für die ISS

Russland will am Vormittag eine bemannte Raumfähre zur Internationalen Raumstation (ISS) schicken. Ursprünglich sollte die Sojus-Trägerrakete bereits im März ins All fliegen, doch war der Start wegen Triebwerksproblemen verschoben worden.

Die russische Sojus kann für gewöhnlich drei Raumfahrer ins All bringen. An Bord des Raumschiffes Sojus-MS-04 werden diesmal aber nur zwei Raumfahrer sein: der Russe und Veteran-Kosmonaut Fjodor Jurtschichin und der US-Amerikaner Jack Fischer. Ein Platz bleibt – aus Kostengründen – in der Kapsel frei. Die Sparvariante soll nach russischen Angaben aber nur vorübergehend sein. In die Flugkosten zur ISS teilen sich die russische staatliche Raumfahrtbehörde Roskosmos, die diesmal den Flug bezahlt, und die US-Raumfahrtbehörde NASA.