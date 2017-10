Das Glamourpaar Anna und Robert Lewandowski

Als Ernährungsexpertin bringt sie nicht nur Fitness und Ratgeber-Bücher heraus, sondern auch ein eigenes Müsli-Sortiment: "Diet by Ann" ist nach der Sportlerin benannt. Und auch Ehemann Roberts Ernährung steht unter strenger Beobachtung seiner Frau, wie der verganges Jahr in einem Zeitungsinterview verriet.

In Polen sind sowohl Robert als auch Anna Lewandowska Superstars. Nach Robert Lewandowski wurde in seiner Heimat sogar eine Straße benannt. In Warschau hängen XXL-Werbeposter von Anna und Robert mitunter direkt nebeneinander - von verschiedenen Firmen.

So investiert Robert sein Vermögen fleißig in Immobilien. Gerade hat seine Firma "LG Investments" für mehrere Millionen Euro Apartments in Warschau gekauft. Darunter ein luxuriöses Penthouse im höchsten Wohnhaus Polens, dem 192 Meter hohen "Złota 44" in Warschau.