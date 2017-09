Russland vernichtet seine letzten Chemiewaffen

Russland hat seine letzten Chemiewaffen vernichtet. Wie die Agentur Ria Nowosti berichtet, sei in einer Fabrik in Kisner in der zentralrussischen Republik Udmurtien auch das letzte Kilogramm der verbliebenen 40.000 Tonnen chemischer Kampfstoffe unschädlich gemacht worden. Sie befanden sich in zwei Artilleriegeschossen und stammten noch aus Sowjetzeiten.