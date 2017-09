Magdeburg im August 2017. Russland-Kongress der AfD-Fraktion in Sachsen-Anhalt. Waldemar Birkle betritt im feinen schwarzen Anzug mit glänzender Krawatte die Bühne und bedankt sich mit russischem Akzent und schwäbischer Färbung bei seinem Vorredner: "Ich versuche, mein Beschtes zu machen." Sein Thema: Die Russlanddeutschen als Brücke zwischen den Völkern.

Erst Landtag, jetzt Bundestag?

AfD-Kandidat für den Wahlkreis Pforzheim für den Bundestag: Waldemar Birkle Bildrechte: dpa Birkle, selbst Spätaussiedler, geboren in Kasachstan, mit 17 nach Deutschland gekommen, ist der Star der AfD in Baden-Württemberg - einem Bundesland, das laut Bundesinnenministerium neben Bayern und Niedersachsen die meisten Spätaussiedler hat. Birkle holte in seinem Wahlkreis Pforzheim für seine Partei bei den Landtagswahlen 2016 aus dem Stand 24 Prozent. Im Stadtteil Haidach – zwei von drei Menschen hier sind Russlanddeutsche – stimmten sogar über 43 Prozent für die AfD. Birkle zog in den Landtag ein. Sein nächstes Ziel: der Bundestag. Seine Chancen stehen nicht schlecht, gerade wenn er wieder so viele russlanddeutsche Wähler hinter sich vereint.

Ältere Aussiedler sind der CDU dankbar

Bisher galt die Faustregel: Russlanddeutsche wählen CDU. Schließlich war es die Regierung von Helmut Kohl, die es ihnen 1990 gesetzlich erleichterte, als Aussiedler und Spätaussiedler nach Deutschland zu kommen und den deutschen Pass zu erhalten. Jahrelang konnte sich die CDU darauf verlassen, dass von den geschätzten 1,5 Millionen wahlberechtigten Spätaussiedlern aus den Ex-Sowjet-Republiken 65 Prozent ihr Kreuz bei den Christdemokraten setzen. Doch das war einmal. Eine Studie des Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für Integration und Migration zeigt: Mittlerweile finden die Unions-Parteien nur noch bei 45 Prozent der Spätaussiedler Zustimmung.

Wählerwanderung bei den Jüngeren

An wen hat die Union bei den russlanddeutschen Wählern verloren? Vor allem die Jüngeren würden sich von Merkels Politik abwenden, besagt eine Studie der Universität Duisburg-Essen. Sie seien der CDU "nicht mehr so dankbar, wie die ältere Generation". Und sie seien unzufrieden mit Merkels Flüchtlingspolitik. "Viele vergleichen ihren eigenen Migrationsprozess nach Deutschland mit der Flüchtlingswelle und empfinden die Unterschiede als unfair, da viele von ihnen zum Teil Jahre warten mussten, um nach Deutschland zu kommen", heißt es in der Studie.

Als Aussiedler werden in der Regel zugewanderte Personen bezeichnet, die bis Ende 1992 nach Deutschland gekommen sind, als Spätaussiedler alle danach gekommenen Personen. Bis Ende der 1980er-Jahre dominierten Polen und Rumänien als Herkunftsländer, seit 1990 die ehemalige Sowjetunion.

"Geräuschlose" Integration mit Problemen

Eine russisch-orthodoxe Kirche in Berlin-Marzahn, einem Stadtteil mit vielen Russlanddeutschen. Das Gotteshaus wurde 2014 gebaut. Bildrechte: dpa Die Russlanddeutschen sind relativ unauffällig in Deutschland. Eine Untersuchung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge bescheinigte ihnen 2013 einen sogenannte "geräuschlose" Integration, sprach aber auch die Probleme an. So haben Akademiker Schwierigkeiten, einen passenden Job zu finden, weil ihre in der Sowjetunion absolvierten Abschlüsse nicht anerkannt werden. Russlanddeutsche Rentner leiden unter Altersarmut und sind auf die finanzielle Unterstützung ihrer Kinder angewiesen.

Fall Lisa trieb die Russlanddeutschen auf die Straße

Hunderte von Russlanddeutschen demonstrierten im Januar 2016 in Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg) für mehr Sicherheit in Deutschland. Bildrechte: dpa Hinzu kommt der Unmut gegen Flüchtlinge. Anfang 2016 ging deswegen ein Teil der Spätaussiedler auf die Straße. Auslöser war der "Fall Lisa": Die 13-jährige Tochter deutsch-russischer Eltern aus Berlin Marzahn hatte behauptet, von "Südländern" vergewaltigt worden zu sein. Später erzählten die Eltern auch in russischen Medien, Lisa sei von "Arabern" entführt und missbraucht worden. Die Geschichte stellte sich schließlich als falsch heraus. Lisa hatte sie größtenteils erfunden. Doch sie trieb Tausende Russlanddeutsche in vielen deutschen Städten auf die Straße, mit Forderungen nach mehr Sicherheit oder Slogans wie "Unsere Heimat bleibt deutsch".

AfD umwirbt die Aussiedler auf Russisch

Eine Stimmung, die die AfD auffängt. So meint die Osteuropa-Journalistin Gemma Pörzgen im MDR-Interview, einige Russlanddeutsche hätten sehr konservative Ansichten und fänden sich im Weltbild der AfD leichter wieder als in der CDU und in deren Modernisierungskurs der letzten Jahre. Zudem wirbt die AfD im Wahlkampf mit Wahlprogramm, Flyern und Facebook-Auftritten auf Russisch. Keine andere Partei kann das vorweisen.

Dass sich rechte Parteien um die Aussiedler bemühen, ist nicht neu. NPD, die Schill-Partei, Pro NRW – sie alle haben es schon versucht. Aber keine war bisher so erfolgreich wie die AfD.