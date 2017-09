Michail Saakaschili ist wieder in der Ukraine. Dem ehemaligen georgischen Präsidenten und Ex-Gouverneur der südukrainischen Provinz Odessa gelang am Sonntagabend im zweiten Anlauf die Einreise von polnischem Territorium aus. Der im Juli ausgebürgerte und deshalb derzeit staatenlose Politiker kam mit Hunderten Anhängern zu Fuß über die Grenze. Den Grenzübertritt ermöglichten Anhänger von ukrainischer Seite aus, die eine Kette ukrainischer Nationalgardisten in der Nähe des Ortes Schehyni durchbrachen.

Zug gestoppt

Der erste Einreiseversuch per Zug war gescheitert. Der Zug wurde in Przemysl im Süden Polens aufgehalten und Saakaschwili zum Aussteigen aufgefordert. In einer Erklärung der ukrainischen Polizei hieß es vor Ort, der Zug könne nicht weiterfahren, solange "Personen ohne Einreiseerlaubnis für die Ukraine" an Bord seien. Saakaschwili bezeichnete die Aktion als "Geiselnahme eines Zuges". Das sei lächerlich. Nach dem Anhalten des Zuges nahm Saakaschwili einen Bus zum polnischen Grenzübergang Medyka. Dort warteten auf der ukrainischen Seite bereits Tausende Anhänger. Hunderte von ihnen durchbrachen die Grenze und kehrten mit Saakaschwili zurück.

Georgien will Saakaschwilis Auslieferung