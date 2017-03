SS-Veteranen: Helden oder Verbrecher?

SS-Veteran am Freitsdenkmal in Riga am 16. März 2015

Bildrechte: dpa

Auch am 16. März 1944 war es eine der größeren Schlachten zwischen den deutsch-lettischen und sowjetischen Verbänden und der Tag wurde von den Überlebenden als "Leģionāru piemiņas diena" (Gedenktag der Legionäre) benannt. Aus nahezu allen lettischen Familien wurden Männer in die "Legion" rekrutiert und so hat jener Gedenktag für viele Letten eine private Bedeutung. Jedoch leben in dem Land an der Ostsee fast ein Drittel Russischstämmige, die Erinnerung wird damit kompliziert. "Manchmal wurde der eine Sohn in die SS und der andere in die Rote Armee eingezogen", erklärt Journalist Vikmanis. Und viele derjenigen, die in den SS-Verbänden kämpften, sahen den Krieg gegen die Rote Armee als einen Kampf um das eigene Land, ergänzt Tomaševskis. "Sie dachten, wenn wir mit den Deutschen gegen die Sowjets kämpfen, bekommen wir später unsere Unabhängigkeit zurück."