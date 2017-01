Die meisten Straßenkinder in Bukarest halten sich durch Betteln und Stehlen über Wasser und schnüffeln das Verdünnungsmittel "Aurolac" aus Plastiktüten, um ihren harten Alltag für einige Stunden zu vergessen. Wer einmal in diese Welt abgetaucht ist, findet nur schwer wieder heraus. Hilfsorganisationen versuchen, den Kindern das Leben zu erleichtern. Eine von ihnen ist die NGO "Parada Romania". Sie kümmert sich seit zwanzig Jahren um die Straßenkinder. In einer eigenen Artistenschule bildet sie sie zu Zirkuskünstlern aus. Ins Leben gerufen wurde diese Hilfe nach dem Fall der Cheausescu-Diktarur vom französischen Clown Miloud Oukili. Auch der 15-jährige Daniel übt sich seit einiger Zeit im Jonglieren.