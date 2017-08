1993 fand das Sziget-Festival zum ersten Mal statt. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1989 waren die Finanzmittel für die sozialistischen Sommercamps weggefallen. Eine Gruppe von Studenten machte trotzdem weiter und organisierte in Eigenregie eine Reihe von Open-Airs auf der nördlichsten der drei Stadtinseln Budapests, der Óbudai-Insel. Was klein begann, entwickelte sich schnell zum Publikumsmagnet. Bereits drei Jahre nach seiner Gründung lockte das Sziget 250.000 Besucher an.