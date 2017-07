Wird Prag der UNESCO-Welterbetitel aberkannt?

Žďár nad Sázavou (Saar): Die Stadt selbst ist nicht sonderlich sehenswert, da sie hauptsächlich aus Plattenbauten besteht. Sehr sehenswert ist aber die Wallfahrtskirche am Stadtrand. Sie verbindet gotische und barocke Stilelemente, was in Europa einzigartig ist. Gewidmet ist sie Johannes Nepomuk, den König Wenzel IV. in die Moldau stürzen ließ – angeblich weil er nicht verraten wollte, was die Königin gebeichtet hatte. In der Zeit der Gegenreformation, als die Wallfahrtskirche entstand, wurde Nepomuk zum Nationalheiligen erklärt und als Gegenfigur zum tschechischen Reformator Jan Hus installiert. Bildrechte: IMAGO